Волинська поліція розшукує чоловіка, який зник 3 роки тому





Про розшук повідомили у Володимир-Волинському районному відділі поліції, пише



Юсковець Ігор Георгійович, 18.05.1963 року народження, житель міста Березне, Рівненської області, 12.11.2017 року з власної волі вийшов з автомобіля на межі між селами Красностав та Яневичі Володимир Волинського р-ну і на наразі його місце перебування не відоме.



Якщо комусь відоме місце знаходження зниклого чоловіка, просять телефонувати за номерами: 0634661066; 0502077200 або «102».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція Володимира-Волинського встановлює місце перебування жителя Рівненської області.Про розшук повідомили у Володимир-Волинському районному відділі поліції, пише Район.Рожище. , 18.05.1963 року народження, житель міста Березне, Рівненської області, 12.11.2017 року з власної волі вийшов з автомобіля на межі між селами Красностав та Яневичі Володимир Волинського р-ну і на наразі його місце перебування не відоме.Якщо комусь відоме місце знаходження зниклого чоловіка, просять телефонувати за номерами: 0634661066; 0502077200 або «102».

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