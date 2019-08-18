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Волинська поліція розшукує чоловіка, який зник 3 роки тому

Волинська поліція розшукує чоловіка, який зник 3 роки тому
Поліція Володимира-Волинського встановлює місце перебування жителя Рівненської області.

Про розшук повідомили у Володимир-Волинському районному відділі поліції, пише Район.Рожище.

Юсковець Ігор Георгійович, 18.05.1963 року народження, житель міста Березне, Рівненської області, 12.11.2017 року з власної волі вийшов з автомобіля на межі між селами Красностав та Яневичі Володимир Волинського р-ну і на наразі його місце перебування не відоме.

Якщо комусь відоме місце знаходження зниклого чоловіка, просять телефонувати за номерами: 0634661066; 0502077200 або «102».
Волинська поліція розшукує чоловіка, який зник 3 роки тому


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Теги: розшук, Рівне, Волинь
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