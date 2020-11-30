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На Волині горів магазин. ФОТО

На Волині горів магазин. ФОТО
У центрі села Лище, що поблизу Луцька, загорівся один із місцевих магазинів.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Загорання у магазині «Левада», що знаходиться на вулиці Шкільній, сталося 20 серпня близько 7 години ранку.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУ ДСНС у Волинській області.

«О 7:07 годині до служби порятунку надійшов виклик про те, що на вулиці Шкільній у селі Лище Луцького району загорівся продуктовий магазин. Рятувальники прибули о 7:19 і за одну хвилину, вже о 7:20, вони локалізували пожежу первинними засобами пожежогасіння – вогнегасниками. А о 7:24 відбулася остаточна ліквідація осередку загорання», - зазначила начальниця Відділу агатаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення діяльності Ірина Варварук.

Попередньо відомо, що вогонь встиг пошкодити електричну мережу, кондиціонер та частково внутрішнє оздоблення стін та стелі.

Унаслідок надзвичайної пригоди ніхто не постраждав
На Волині горів магазин. ФОТО
На Волині горів магазин. ФОТО
На Волині горів магазин. ФОТО

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Теги: пожежа, магазин, Лище
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