Волинська лікарка розповіла, чи можливо попередити рак молочної залози. ВІДЕО
Сьогодні, 16:54
Для жінок почути діагноз «рак молочної залози» – це психологічний стрес та усвідомлення смертельної небезпеки. Лікар ультразвукової діагностики Нововолинської центральної міської лікарні Неля Бас розповіла про те, як уникнути хвороби.
Про це пише БУГ.
Якщо до 35-ти років не болять молочні залози та не відчувається дискомфорт – йти до лікаря не потрібно, наголошує Неля Бас на сторінці медзакладу у фейсбуці.
Після вище вказаного віку та при відчутті болю у грудях – всім дівчатам необхідно проходити ультразвукове обстеження молочних залоз раз у рік.
Жінкам після 45 років мамографію потрібно проходити раз у два роки, а також щорічне ультразвукове обстеження.
«Рак утворюється відразу, а утворюється протягом 5-ти років. Вчасне обстеження допоможе запобігти цьому», – застерігає лікар.
Торік виявили 6 випадків раку молочної залози.
«Щиро прошу, приходьте у лікарню, звертайтесь до лікаря-гінеколога, або на ультразвукове обстеження» – звертається до жінок Неля Бас.
Нововолинська центральна міська лікарня оснащена сучасними апаратами УЗД-апаратами виробництва Aloka та Philips.
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Про це пише БУГ.
Якщо до 35-ти років не болять молочні залози та не відчувається дискомфорт – йти до лікаря не потрібно, наголошує Неля Бас на сторінці медзакладу у фейсбуці.
Після вище вказаного віку та при відчутті болю у грудях – всім дівчатам необхідно проходити ультразвукове обстеження молочних залоз раз у рік.
Жінкам після 45 років мамографію потрібно проходити раз у два роки, а також щорічне ультразвукове обстеження.
«Рак утворюється відразу, а утворюється протягом 5-ти років. Вчасне обстеження допоможе запобігти цьому», – застерігає лікар.
Торік виявили 6 випадків раку молочної залози.
«Щиро прошу, приходьте у лікарню, звертайтесь до лікаря-гінеколога, або на ультразвукове обстеження» – звертається до жінок Неля Бас.
Нововолинська центральна міська лікарня оснащена сучасними апаратами УЗД-апаратами виробництва Aloka та Philips.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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