вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинська лікарка розповіла, чи можливо попередити рак молочної залози. ВІДЕО

Волинська лікарка розповіла, чи можливо попередити рак молочної залози. ВІДЕО
Для жінок почути діагноз «рак молочної залози» – це психологічний стрес та усвідомлення смертельної небезпеки. Лікар ультразвукової діагностики Нововолинської центральної міської лікарні Неля Бас розповіла про те, як уникнути хвороби.

Про це пише БУГ.

Якщо до 35-ти років не болять молочні залози та не відчувається дискомфорт – йти до лікаря не потрібно, наголошує Неля Бас на сторінці медзакладу у фейсбуці.

Після вище вказаного віку та при відчутті болю у грудях – всім дівчатам необхідно проходити ультразвукове обстеження молочних залоз раз у рік.

Жінкам після 45 років мамографію потрібно проходити раз у два роки, а також щорічне ультразвукове обстеження.

«Рак утворюється відразу, а утворюється протягом 5-ти років. Вчасне обстеження допоможе запобігти цьому», – застерігає лікар.

Торік виявили 6 випадків раку молочної залози.

«Щиро прошу, приходьте у лікарню, звертайтесь до лікаря-гінеколога, або на ультразвукове обстеження» – звертається до жінок Неля Бас.
Волинська лікарка розповіла, чи можливо попередити рак молочної залози. ВІДЕО

Нововолинська центральна міська лікарня оснащена сучасними апаратами УЗД-апаратами виробництва Aloka та Philips.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: рак молочної залози, Волинь, лікарка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинська лікарка розповіла, чи можливо попередити рак молочної залози. ВІДЕО
Сьогодні, 16:54
Волинянина судитимуть за торгівлю амфетаміном
Сьогодні, 16:32
У Луцьку на День Незалежності і День міста не працюватимуть ринки
Сьогодні, 16:13
На Волині горів магазин. ФОТО
Сьогодні, 15:55
Біля «Авангарду» у Луцьку завтра, 21 серпня, не продаватимуть алкоголь
Сьогодні, 15:45
Схожі новини
На Волині померла лікарка-педіатр На Волині померла лікарка-педіатр
15 лютий, 11:05
Волинська поліція розшукує чоловіка, який зник 3 роки тому Волинська поліція розшукує чоловіка, який зник 3 роки тому
Сьогодні, 15:26
Повідомили статистику щодо коронавірусу на Волині за минулу добу Повідомили статистику щодо коронавірусу на Волині за минулу добу
Сьогодні, 09:36
З 20 серпня на Волині діятиме заборона на вилов раків З 20 серпня на Волині діятиме заборона на вилов раків
19 серпень, 20:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинська лікарка розповіла, чи можливо попередити рак молочної залози. ВІДЕО
Сьогодні, 16:54
 0
Волинянина судитимуть за торгівлю амфетаміном
Сьогодні, 16:32
 0
У Луцьку на День Незалежності і День міста не працюватимуть ринки
Сьогодні, 16:13
 0
На Волині горів магазин. ФОТО
Сьогодні, 15:55
 0
Біля «Авангарду» у Луцьку завтра, 21 серпня, не продаватимуть алкоголь
Сьогодні, 15:45
 0
Медіа
відео
1/8