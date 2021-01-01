Волинська лікарка розповіла, чи можливо попередити рак молочної залози. ВІДЕО

Для жінок почути діагноз «рак молочної залози» – це психологічний стрес та усвідомлення смертельної небезпеки. Лікар ультразвукової діагностики Нововолинської центральної міської лікарнірозповіла про те, як уникнути хвороби.Про це пишеЯкщо до 35-ти років не болять молочні залози та не відчувається дискомфорт – йти до лікаря не потрібно, наголошуєна сторінці медзакладу у фейсбуці.Після вище вказаного віку та при відчутті болю у грудях – всім дівчатам необхідно проходити ультразвукове обстеження молочних залоз раз у рік.Жінкам після 45 років мамографію потрібно проходити раз у два роки, а також щорічне ультразвукове обстеження.«Рак утворюється відразу, а утворюється протягом 5-ти років. Вчасне обстеження допоможе запобігти цьому», – застерігає лікар.Торік виявили 6 випадків раку молочної залози.«Щиро прошу, приходьте у лікарню, звертайтесь до лікаря-гінеколога, або на ультразвукове обстеження» – звертається до жінок Неля Бас.Нововолинська центральна міська лікарня оснащена сучасними апаратами УЗД-апаратами виробництва Aloka та Philips.