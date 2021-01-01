СБУ просять перевірити «БРСМ-Нафту» через ймовірні співпрацю з УПЦ (МП) і фінансування протестів до приїзду Варфоломія

Андрія Біби, журналіст і політолог Кирило Сазонов звернувся до СБУ. Про це він написав на



«З декількох джерел вже стало відомо, що фінансувати протести проти приїзду Варфоломія будуть з кишені мережі «БРСМ-Нафта» і її власника Андрія Біби, які зараз чи не найголовніші спонсори Московського патріархату в Україні (і за свідченням журналістів bihus.info - партії Шарія). Тільки за останній рік Андрій Біба взяв участь в будівництві більше 10 храмів УПЦ МП в Західній Україні (у Волинській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях). Меценатство Біби і БРСМ на користь Московського патріархату збіглося за часом із загостренням боротьби українців за об'єднання навколо помісної церкви. А в 2017 році Біба і його дружина отримали з рук керівництва РПЦ церковні ордени в знак подяки за їх фінансову підтримку», - зазначає Сазонов.



За даними Кирила Сазонова, до візиту Варфоломія з усієї України звозитимуть прихожан Московського патріархату, включно з силовою підтримкою з числа «тітушок». Серед запланованих провокацій - «зустріч» Варфоломія в аеропорту і мітинг проти візиту під Михайлівським собором, куди він приїде з главою ПЦУ Єпіфанієм.



«І ось у мене назріло питання: чи цікаві ці факти, про які неодноразово повідомлялося в ЗМІ, нашій СБУ? Чи перевіряють вони співпрацю великого українського бізнесу з церквою, керівні органи якої знаходяться в країні-агресорі? Дуже хотілося б почути на ці питання ствердні відповіді і не побачити масових заворушень в центрі столиці на День Незалежності», - пише Сазонов.



На думку Сазонова, приїзд Вселенського патріарха Варфоломія не міг пройти повз увагу Кремля, звідки почали «підігрівати» паству Московського патріархату перед приїздом Всесвятійшого - перші мітинги проти візиту Варфоломія пройшли ще під час святкування річниці Хрещення Русі.



«Стрімка втрата позицій УПЦ МП, особливо в Західній і Центральній Україні, приводить в лють керівництво РПЦ і їх ФСБшних кураторів. Адже філія РПЦ в Україні - це фактично єдина, поки ще потужна структура, через яку в Росії можуть впливати на українське суспільство зсередини», - вважає політолог.



Сазонов також зазначає, що провокації під час приїзду Варфоломія можуть допомогти створити кремлівським пропагандистам телевізійну картинку, де з одного боку - заворушення на релігійному ґрунті між вірянами, а з іншого - видимість розколу православ'я в Україні.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через появу інформації щодо фінансування протестів проти приїзду Вселенського патріарху Варфоломія з кишені мережі заправок «БРСМ-Нафта» і її власника, журналіст і політологзвернувся до СБУ. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.«З декількох джерел вже стало відомо, що фінансувати протести проти приїзду Варфоломія будуть з кишені мережі «БРСМ-Нафта» і її власника Андрія Біби, які зараз чи не найголовніші спонсори Московського патріархату в Україні (і за свідченням журналістів bihus.info - партії Шарія). Тільки за останній рік Андрій Біба взяв участь в будівництві більше 10 храмів УПЦ МП в Західній Україні (у Волинській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях). Меценатство Біби і БРСМ на користь Московського патріархату збіглося за часом із загостренням боротьби українців за об'єднання навколо помісної церкви. А в 2017 році Біба і його дружина отримали з рук керівництва РПЦ церковні ордени в знак подяки за їх фінансову підтримку», - зазначає Сазонов.За даними Кирила Сазонова, до візиту Варфоломія з усієї України звозитимуть прихожан Московського патріархату, включно з силовою підтримкою з числа «тітушок». Серед запланованих провокацій - «зустріч» Варфоломія в аеропорту і мітинг проти візиту під Михайлівським собором, куди він приїде з главою ПЦУ«І ось у мене назріло питання: чи цікаві ці факти, про які неодноразово повідомлялося в ЗМІ, нашій СБУ? Чи перевіряють вони співпрацю великого українського бізнесу з церквою, керівні органи якої знаходяться в країні-агресорі? Дуже хотілося б почути на ці питання ствердні відповіді і не побачити масових заворушень в центрі столиці на День Незалежності», - пише Сазонов.На думку Сазонова, приїзд Вселенського патріарха Варфоломія не міг пройти повз увагу Кремля, звідки почали «підігрівати» паству Московського патріархату перед приїздом Всесвятійшого - перші мітинги проти візиту Варфоломія пройшли ще під час святкування річниці Хрещення Русі.«Стрімка втрата позицій УПЦ МП, особливо в Західній і Центральній Україні, приводить в лють керівництво РПЦ і їх ФСБшних кураторів. Адже філія РПЦ в Україні - це фактично єдина, поки ще потужна структура, через яку в Росії можуть впливати на українське суспільство зсередини», - вважає політолог.Сазонов також зазначає, що провокації під час приїзду Варфоломія можуть допомогти створити кремлівським пропагандистам телевізійну картинку, де з одного боку - заворушення на релігійному ґрунті між вірянами, а з іншого - видимість розколу православ'я в Україні.

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