Чому варто обирати пентхауси «KYIV SKY»*

Просто уяви, що ти вдома, а перед тобою – усе місто, як на долоні. Прокидаєшся, а за вікном – пташки, і якщо вийти на терасу з горнятком кави, можна почути їх пісні.Так, це про пентхауси «KYIV SKY» – комфортні дворівневий квартири з найкрасивішим панорамним виглядом на все місто. Для тих, хто ставить перед собою високі цілі та прагне змінити звичну реальність.Які особливості мають пентхауси «KYIV SKY»?Пентхауси розташовані на верхніх поверхах «KYIV SKY» та мають великі панорамні вікна, які візуально об’єднують кімнату та краєвид в одне ціле. Тут можна втілити найсміливіші дизайнерські ідеї. Забудовник підготував цікаві планування помешкання, однак і власник теж матиме можливість перепланувати простір під свій стиль життя чи ідею дизайну. Квадратура дозволяє відокремити гостьову та особисту зони, створити персональний затишок, а також облаштувати гардеробну кімнату.Унікальність пентхаусів «KYIV SKY» – openspace-тераси, де можна облаштувати власну зону відпочинку на свіжому повітрі – найвище у місті!«KYIV SKY» має енергоощадний фасад з мінераловатним утеплювачем товщиною 15 см. У санвузлах та кухні – тепла підлога. Також тут встановили систему «Розумний дім».У кожному під’їзді є по 2 швидкісні безшумні ліфти MIZUI MITSUBISHI, сполучені з підземним паркінгом. І бонус - затишне та тихе подвір’я з ландшафтним дизайном, дитячими та спортивними майданчиками і садом сакур.Пенхауси «KYIV SKY» – вибір тих, хто вміє обирати, переконаний забудовник.Ознайомитись із перевагами комфортних пентхаусів запрошують у «KYIV SKY»: Еверест Люкс – 134,7 кв.м, Монте - Роза Люкс – 106,4 кв.м, Ай-Петрі Люкс – 99,9 кв.м, Говерла Люкс – 118,6 кв.м. Кожен може обрати свою вершину.