«Скоро до школи»: у Луцьку провели благодійну акцію для дітей. ФОТО





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У акції взяли участь міський голова Ігор Поліщук, заступник міського голови Ірина Чебелюк та начальник управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Ліна Галан. А почесними гостями заходу стали діти, заради яких усе й відбулося.



Розпочалось все із театралізованого дійства, під час якого юним глядачам розповіли, що освіта — надзвичайно необхідна річ у житті кожної людини. Головним героєм вистави став юний Кликун, який задля порятунку міста переборює власну лінь і здобуває нові знання.











З вітальним словом до дітей звернувся міський голова Ігор Поліщук: “Дуже символічно, що сьогоднішнє маленьке свято відбувається напередодні Дня Державного Прапора та Дня незалежності України, великих державних свят, адже ці діти вже в зовсім недалекому майбутньому будуть вирішувати якою буде наша держава, працюватимуть на благо нашого міста та області, розвиватимуть Україну, та зроблять її щасливою, успішною та процвітаючою.











Я бажаю усім вам, діти, хто готується до подорожі у країну знань, щоб ця подорож була захоплюючою та цікавою, щоб вона принесла вам знання та життєвий досвід, які допоможуть у майбутньому стати успішному. Нехай шкільні роки подарують нових друзів, нові знайомства. Вчіться так, щоб ваші досягнення та успіхи дарували радість вашим рідним”.



Опісля діткам вручили шкільні ранці та канцелярію.

























Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За ініціативи Луцької міської ради впродовж 11 років напередодні навчального року відбувається благодійна акція “Скоро до школи”. Ось і сьогодні, 20 серпня, у стінах Луцького замку відбулось вручення шкільних ранців дітям з сімей учасників антитерористичної операції, дітям з інвалідністю, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та дітям з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах.Про це йдеться на сайті установи.У акції взяли участь міський голова, заступник міського головита начальник управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,. А почесними гостями заходу стали діти, заради яких усе й відбулося.Розпочалось все із театралізованого дійства, під час якого юним глядачам розповіли, що освіта — надзвичайно необхідна річ у житті кожної людини. Головним героєм вистави став юний Кликун, який задля порятунку міста переборює власну лінь і здобуває нові знання.З вітальним словом до дітей звернувся міський голова Ігор Поліщук: “Дуже символічно, що сьогоднішнє маленьке свято відбувається напередодні Дня Державного Прапора та Дня незалежності України, великих державних свят, адже ці діти вже в зовсім недалекому майбутньому будуть вирішувати якою буде наша держава, працюватимуть на благо нашого міста та області, розвиватимуть Україну, та зроблять її щасливою, успішною та процвітаючою.Я бажаю усім вам, діти, хто готується до подорожі у країну знань, щоб ця подорож була захоплюючою та цікавою, щоб вона принесла вам знання та життєвий досвід, які допоможуть у майбутньому стати успішному. Нехай шкільні роки подарують нових друзів, нові знайомства. Вчіться так, щоб ваші досягнення та успіхи дарували радість вашим рідним”.Опісля діткам вручили шкільні ранці та канцелярію.

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