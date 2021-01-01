Якою буде погода на Волині на День Незалежності, 24 серпня
Сьогодні, 20:00
На Волині у вівторок, 24 серпня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями, значний дощ, грозу. Видимість - 2-4 км.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі становите 11-16⁰ тепла, вдень - 15-20⁰ тепла.
Народний прогноз погоди: у цей день вшановується пам'ять святого Євпла. У народі цей день має різні назви: Болотні вогні, Чудеса на болоті. Ці незвичні назви пов'язані з народним повір'ям, що 24 серпня на болоті можна почути свист, пісні. Щодо погоди, то з давніх часів до нас дійшло таке спостереження: якщо вранці пішов дощик - вдень буде хороша погода.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі становите 11-16⁰ тепла, вдень - 15-20⁰ тепла.
Народний прогноз погоди: у цей день вшановується пам'ять святого Євпла. У народі цей день має різні назви: Болотні вогні, Чудеса на болоті. Ці незвичні назви пов'язані з народним повір'ям, що 24 серпня на болоті можна почути свист, пісні. Щодо погоди, то з давніх часів до нас дійшло таке спостереження: якщо вранці пішов дощик - вдень буде хороша погода.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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