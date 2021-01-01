У Луцьку в ДТП потрапили священники. ВІДЕО
Сьогодні, 19:39
У Луцьку сталася ДТП на вулиці Конякіна – зіткнулися "Рено" і "Форд". Про це пише ІА "Конкурент".
Аварія трапилася 20 серпня близько 13:30.
Обидві автівки зазнали незначних технічних ушкоджень.
За попередньою інофрмацією у ДТП ніхто не постраждав. Водії розійшлися за європротоколом.
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Аварія трапилася 20 серпня близько 13:30.
Обидві автівки зазнали незначних технічних ушкоджень.
За попередньою інофрмацією у ДТП ніхто не постраждав. Водії розійшлися за європротоколом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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