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У Луцьку в ДТП потрапили священники. ВІДЕО

У Луцьку в ДТП потрапили священники. ВІДЕО
У Луцьку сталася ДТП на вулиці Конякіна – зіткнулися "Рено" і "Форд". Про це пише ІА "Конкурент".

Аварія трапилася 20 серпня близько 13:30.

Обидві автівки зазнали незначних технічних ушкоджень.

За попередньою інофрмацією у ДТП ніхто не постраждав. Водії розійшлися за європротоколом.

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Теги: дтп, Луцьк, священники
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