АТ «Волиньгаз»: 30 років енергії перетворення. ВІДЕО

Із нагоди річниці Незалежності України Регіональна газова компанія реалізувала відеопроєкт. Він присвячений економіці України, яка розвинулась за 30 років.За 30 років Незалежності в Україні з’явилось багато промислових підприємств. Серед них — нові, сучасні, модернізовані і ті, що з’явились на місці старих. Так і будували нову економіку. А енергія для них є джерелом зростання.На Волині більше двох сотень підприємств області займаються виробництвом промислової продукції. Тож із нагоди свята - 30-річчя Незалежності - представили частинку історії країни крізь призму одного з найбільших газифікованих успішних підприємств Волині – компанії «Едельвіка». Це єдине в Україні підприємство майже повного виробничого циклу. Лише на 6 га відбувається справжня магія: від бобин з тонкою пряжею – до справжніх вишитих шедеврів в магазині. Це сімейна справа та перемога в збереженні давніх родинних традицій і унікального коду нації.За 27 років «Едельвіка» може похизуватися 16 км виготовленої тканини і понад 3 млн вишиванок, які розлетілися Україною та майже всіма країнами світу.Унікальна історія-скатертина на столі, мамина сукня, вишиванка… У Луцьку «Едельвіка» дає життя тканинам та відправляє їх у захопливу подорож світом! Кожна річ народжується з ідеї дизайнера і далі втілюється руками художників та конструкторів. У ткацькому цеху роблять тканину, із якої створюють унікальний виріб. Неповторність кожен виріб отримує на етапі оздоблення та фарбування.До слова, підприємство «Едельвіка» щороку виготовляє більше мільйона метрів погонних тканини та понад 150 тисяч виробів різної складності: чоловічі та жіночі сорочки, сукні, аксесуари, елементи декору.Успіх компанії полягає у відповідальності кожного працівника та найвищій якості тканин. На підприємстві «Едельвіка» - понад 250 фахівців. Кожен професіонал сумлінно виконує свою роботу.Підприємство оснащене сучасним високотехнологічним обладнанням, яке не шкодить екології краю, має випробувальну лабораторію та навіть власну газову котельню з потужностями, які є економічно та технічно вигідними для сушильно-ширильних машин.«Едельвіка» плекає українські традиції. Тут виготовляють лляні та конопляні тканини, повертаючись до витоків українського національного вбрання. В основі колекцій - вишиті вироби, які з прадавніх часів є незмінними в українському гардеробі.Саме у вишивальному цеху створюються справжні досконалі шедеври. Сотні голок під пильним наглядом спеціалістів цілодобово довершують вироби цікавими орнаментами.«Ми пишаємося тим, що представляємо Україну на світовому ринку тканин. Маємо партнерів в Італії, Чехії, Казахстані, Канаді та інших країнах», - кажуть на підприємстві.Натомість в АТ «Волиньгаз» наголошують, що вдосконалюються щодня та пишаються співпрацею з «Едельвікою».