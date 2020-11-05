У луцькій лікарні 95-річній жінці замінили суглоби. ФОТО
Сьогодні, 18:00
У Луцькій міській клінічній лікарні у відділенні травматології та ортопедії провели два ендопротезування (заміну суглобів) 95-річній пацієнтці.
Про це пишуть на сторінці у Facebook лікарні.
8 серпня цього року у відділення поступила пацієнтка, 1926 року народження, з переломом шийки лівої стегнової кістки. Пацієнтці провели біполярне ендопротезування цього стегна.
"Цікаво, що у грудні 2020 року вона поступала до нас з аналогічним переломом шийки правої стегнової кістки, - розповідає завідувач відділення Тарас Куровець, - тоді теж було проведено біполярне ендопротезування. Хвора гарно відновилася після травми. Ходила вже без палочки. І ось знову травма вже іншої ноги. Для старших людей, а тим більше для 95 років, це значна травматизація і єдиний вихід - це ендопротезування", - пишуть у дописі.
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Про це пишуть на сторінці у Facebook лікарні.
8 серпня цього року у відділення поступила пацієнтка, 1926 року народження, з переломом шийки лівої стегнової кістки. Пацієнтці провели біполярне ендопротезування цього стегна.
"Цікаво, що у грудні 2020 року вона поступала до нас з аналогічним переломом шийки правої стегнової кістки, - розповідає завідувач відділення Тарас Куровець, - тоді теж було проведено біполярне ендопротезування. Хвора гарно відновилася після травми. Ходила вже без палочки. І ось знову травма вже іншої ноги. Для старших людей, а тим більше для 95 років, це значна травматизація і єдиний вихід - це ендопротезування", - пишуть у дописі.
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