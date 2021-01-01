Лучанка увійшла до 30-ки найактивніших молодих українців світу

Випускниця Волинського національного університету імені Лесі Українки та уродженка Луцька Соломія Лапченко-Аджабі удостоєна звання однієї з 30 найактивніших молодих українців світу у номінації "30 under 30".Про це повідомляють у ВНУ імені Лесі Українки, посилаючись на Надзвичайного та Повноважного Посла України в Алжирі Максима Сабха.19 серпня експертний комітет Світового Конгресу Українців своїм рішенням обрав Соломію Лапченко-Аджабі, яка проживає в Алжирі разом зі своїм чоловіком доктором Ясін Аджабі, однією з 30 найактивніших молодих українців світу в номінації "30 under 30".Зазначене рішення виголосила Голова експертного комітету акції Катерина Ющенко.«Щиро вітаю з цим високим міжнародним визнанням та, користуючись нагодою, хотів би відзначити і подякувати пані Соломії за її вагомий внесок у популяризацію української культури, історії та традицій на теренах Алжиру. Будемо раді подальшій співпраці на благо Української держави! Так тримати!!», – написав посол.Соломія Лапченко-Аджабі свого часу навчалася у Волинському національному університеті імені Лесі Українки на факультеті іноземної філології та є випускницею кафедри прикладної лінгвістики.У відділі міжнародної політики Волинського національного університету мені Лесі Українки повідомили, що Ясін Аджабі в період з 2011 по 2014 року навчався в аспірантурі на факультеті іноземної філології.