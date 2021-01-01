До ТОП-1000 компаній України увішли близько двох десятків волинських підприємств

До списку найбільших підприємств увійшло 19 фірм, зареєстрованих на Волині. Загалом До списку увійшло 1000 підприємств.Кожна з компаній зі списку ТОП 1000 генерує чистий дохід у понад 1 мільярд гривень за рік. Про все це і не тільки ‒ в новому спільному дослідженні фінансового аналітика Романа Корнилюка та R&D-центру YouControl ‒ «Топ 1000 найбільших компаній України за доходами у 2020 році», - пише ІА "Конкурент".Більшість таких підприємств відносяться до галузей, яким характерний сировинний характер та низька додана вартість. Найбільш дохідними є «старі» бізнеси, що мають більш ніж десятирічний досвід роботи на ринку. За «ковідний рік» доходи найбільших бізнесів знизились майже на 3%.Перша тисяча компаній загалом генерує близько 50-55% виручки усіх підприємств України. Вони здійснюють широкий спектр видів економічної діяльності. Найбільш представлені сектори економіки в ренкінгу:харчова промисловість (143 компанії);нафтогазовий сектор (118);електроенергетика (83);сільське господарство (77);роздрібна торгівля (66);металургія (64).Ці ж галузі найбільш представлені у Топ 1000 компаній за обсягом загальних чистих доходів, але дещо в іншому порядку: нафтогазовий сектор (797 мільярдів гривень, що складає 15,9% від усіх доходів Топ1000), металургія (13,3%), електроенергетика (12,1%), роздрібна торгівля (10,4%), харчова промисловість (8,6%), сільське господарство (7,6%).В розрізі регіонів внесок у загальний виторг ТОП 1000 також змінився: лідерам росту частки в доходах першої тисячі були підприємства Одеської області (+0,6 п.п.), Києва та Черкаської області (по +0,5 п.п.). Натомість знизилась частка в доходах великих компаній Донецької (-1,0 п.п.), Запорізької та Волинської областей (-0,3 п.п.).