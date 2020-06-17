Останні приготування: завтра у Володимирі стартує фестиваль «Княжий»





Про це розповіла



Фестиваль стартує 21 серпня і триватиме два дні.



Місцем проведення фестивалю став парк села Заріччя. "Тут є доріжки з бруківки, все викошується. В 17 році тут були хащі. Багато людей навколо цього працювало", – каже координаторка фестивалю Катерина Музичук.



Сцену підсвітили, встановили дитячий майданчик, місця для сидіння. Розгорнути намети, польову кухню допомагають військовослужбовці. До підготовки долучились і волонтери.



В програмі фестивалю: демонстрація етноколекцій одягу, гутірки, виступи українських гуртів, лицарські бої, історичні реконструкції.



Також відвідувачі матимуть змогу доєднатися до сплаву річкою Луга та побачити пленер різьбярів, що триватиме всередині валів городища, розповіла координаторка.



Торік заходу перешкодив карантин, каже координаторка Катерина Музичук. Цьогоріч захід відбувається за підтримки Українського культурного фонду та Державної агенції розвитку туризму.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фестиваль "Княжий" вчетверте відбудеться у місті Володимир-Волинський. Нині тривають останні приготування: облаштовують локації для гутірок і монтують декілька сцен.Про це розповіла Суспільному виконавча директорка Катерина Музичук.Фестиваль стартує 21 серпня і триватиме два дні.Місцем проведення фестивалю став парк села Заріччя. "Тут є доріжки з бруківки, все викошується. В 17 році тут були хащі. Багато людей навколо цього працювало", – каже координаторка фестивалю Катерина Музичук.Сцену підсвітили, встановили дитячий майданчик, місця для сидіння. Розгорнути намети, польову кухню допомагають військовослужбовці. До підготовки долучились і волонтери.В програмі фестивалю: демонстрація етноколекцій одягу, гутірки, виступи українських гуртів, лицарські бої, історичні реконструкції.Також відвідувачі матимуть змогу доєднатися до сплаву річкою Луга та побачити пленер різьбярів, що триватиме всередині валів городища, розповіла координаторка.Торік заходу перешкодив карантин, каже координаторка Катерина Музичук. Цьогоріч захід відбувається за підтримки Українського культурного фонду та Державної агенції розвитку туризму.

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