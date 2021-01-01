Одночасно різні книги: волинська блогерка порадила, як збільшити кількість прочитаних книг





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"Я завжди читаю паралельно багато книжок. Це такий мій лайфхак, щоб читати більше: міксувати різні жанри і тематики. В ідеалі читати так 2-4 книжки, але у мене завжди ще більше. Якщо серйозний нон-фікшн я прочитаю за день 5-10 сторінок, то легко перемикаюся на художню історію. Так за тиждень можна прочитати 2 книжки", - розповідає книжкова блогерка.



Катерина Ільчук розповідає, що важливо, щоб читання стало звичкою. Наприклад, волинянка радить щоранку перед роботою читати 10-30 сторінок.



"Хоча б трішки, але регулярно. Наприклад, якщо читати щодня вранці 20 сторінок, то за місяць це 600 сторінок. І це дві книжки у місяць, і 24 у рік. Непогано, правда? І це лише 20 сторінок щодня", - каже блогерка.



Катрина Ільчук розповідає, що у неї немає вільного часу, бо вона працює, читає і гуляє з дитиною.



"Читання книжок розширює словниковий запас, він своєю чергою впливає на інтелект, роблячи читача обізнанішим у багатьох сферах життя. Але, мабуть, щоб бути ерудованим – потрібно читати літературу різного змісту та спрямування", - підсумовує Катерина Ільчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Книжкова блогерка, SMM-спеціалістка Катерина Ільчук, яка за рік прочитує близько сотні книжок розповіла, як збільшити кількість прочитаних книг.Про це повідомляє БУГ "Я завжди читаю паралельно багато книжок. Це такий мій лайфхак, щоб читати більше: міксувати різні жанри і тематики. В ідеалі читати так 2-4 книжки, але у мене завжди ще більше. Якщо серйозний нон-фікшн я прочитаю за день 5-10 сторінок, то легко перемикаюся на художню історію. Так за тиждень можна прочитати 2 книжки", - розповідає книжкова блогерка.Катерина Ільчук розповідає, що важливо, щоб читання стало звичкою. Наприклад, волинянка радить щоранку перед роботою читати 10-30 сторінок."Хоча б трішки, але регулярно. Наприклад, якщо читати щодня вранці 20 сторінок, то за місяць це 600 сторінок. І це дві книжки у місяць, і 24 у рік. Непогано, правда? І це лише 20 сторінок щодня", - каже блогерка.Катрина Ільчук розповідає, що у неї немає вільного часу, бо вона працює, читає і гуляє з дитиною."Читання книжок розширює словниковий запас, він своєю чергою впливає на інтелект, роблячи читача обізнанішим у багатьох сферах життя. Але, мабуть, щоб бути ерудованим – потрібно читати літературу різного змісту та спрямування", - підсумовує Катерина Ільчук.

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