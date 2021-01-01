21 серпня на Волині: гортаючи календар

21 серпня день народження в голови наглядової ради акціонерного товариства ВАТ "Луцьксантехмонтаж-536"(на фото).Також день народження 21 серпня у журналістки. Особисте свято сьогодні у журналістівтаІнформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх іменинників, а також Григоріїв, Омелянів та Леонідів, які відзначають сьогодні День ангела. Бажаємо здоров'я, сімейного затишку, натхнення в житті та професійних успіхів!У серпні 2007 року указом Президента України Чорнуху Віктора Григоровича нагороджили орденом «За заслуги» ІІІ ступеня за вагомий особистий внесок у спорудження об'єктів промислового, житлового та соціально-культурного призначення, розвиток виробництва будівельних матеріалів та значні досягнення у праці.21 серпня у 2011 році Луцьку вручили почесний прапор. Місто отримало почесний прапор Європи «за вагомі євроінтеграційні досягнення» від Парламентської Асамблеї Ради Європи.