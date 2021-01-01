вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

21 серпня на Волині: гортаючи календар

21 серпня на Волині: гортаючи календар
21 серпня день народження в голови наглядової ради акціонерного товариства ВАТ "Луцьксантехмонтаж-536" Віктора Чорнухи (на фото).

Також день народження 21 серпня у журналістки Ірини Мусій (Аріни Крапки). Особисте свято сьогодні у журналістів Наталки Петрук (Нехорошкіної) та Олени Собець.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх іменинників, а також Григоріїв, Омелянів та Леонідів, які відзначають сьогодні День ангела. Бажаємо здоров'я, сімейного затишку, натхнення в житті та професійних успіхів!

У серпні 2007 року указом Президента України Чорнуху Віктора Григоровича нагороджили орденом «За заслуги» ІІІ ступеня за вагомий особистий внесок у спорудження об'єктів промислового, житлового та соціально-культурного призначення, розвиток виробництва будівельних матеріалів та значні досягнення у праці.

21 серпня у 2011 році Луцьку вручили почесний прапор. Місто отримало почесний прапор Європи «за вагомі євроінтеграційні досягнення» від Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
СOVID-сертифікати зможуть завантажити користувачі iOS
Сьогодні, 00:15
21 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Останні приготування: завтра у Володимирі стартує фестиваль «Княжий»
20 серпень, 23:34
Вселенський патріарх приїхав до України
20 серпень, 22:51
До ТОП-1000 компаній України увішли близько двох десятків волинських підприємств
20 серпень, 22:13
Схожі новини
19 серпня на Волині: гортаючи календар 19 серпня на Волині: гортаючи календар
19 серпень, 00:00
17 серпня на Волині: гортаючи календар 17 серпня на Волині: гортаючи календар
17 серпень, 00:00
14 серпня на Волині: гортаючи календар 14 серпня на Волині: гортаючи календар
14 серпень, 00:00
13 серпня на Волині: гортаючи календар 13 серпня на Волині: гортаючи календар
13 серпень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
СOVID-сертифікати зможуть завантажити користувачі iOS
Сьогодні, 00:15
 0
21 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Останні приготування: завтра у Володимирі стартує фестиваль «Княжий»
20 серпень, 23:34
 0
Вселенський патріарх приїхав до України
20 серпень, 22:51
 0
До ТОП-1000 компаній України увішли близько двох десятків волинських підприємств
20 серпень, 22:13
 0
Медіа
відео
1/8