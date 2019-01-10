вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вселенський патріарх приїхав до України

Вселенський патріарх приїхав до України
Архієпископ Константинополя — Нового Риму і Вселенський Патріарх Варфоломій I прибув до України.

Про це у телеграмі написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Особисто привітав в Україні Вселенського Патріарха Варфоломія.
Символічний та важливий візит для нашої держави", - йдеться у дописі глави уряду.

Крім того Денис Шмигаль повідомив, що подякував патріарху Варфоломію за підтримку, яку він надає Україні та українському народу.

Як відомо, делегація Вселенського Патріархату візьме участь в урочистостях до 30-ї річниці відновлення нашої Незалежності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: релігія, Варфоломій, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вселенський патріарх приїхав до України
Сьогодні, 22:51
До ТОП-1000 компаній України увішли близько двох десятків волинських підприємств
Сьогодні, 22:13
У Луцьку нацгвардійці тренувалися піднімати найбільший прапор Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 21:35
Підприємець подарував місту на Волині черепаху, бронзу для якої добули із гільз часів Другої світової війни
Сьогодні, 20:37
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 21 серпня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
В Україні священників раніше вакцинуватимуть від COVID-19 В Україні священників раніше вакцинуватимуть від COVID-19
09 квітень, 20:11
Бронзовий призер чемпіонату України з футболу став священником Бронзовий призер чемпіонату України з футболу став священником
28 січень, 06:31
У ПЦУ розвіяли чутки про недійсність таїнств, здійснених в УПЦ МП У ПЦУ розвіяли чутки про недійсність таїнств, здійснених в УПЦ МП
10 січень, 2019, 11:20
Філарет закликав Верховну Раду узаконити Православну Церкву України Філарет закликав Верховну Раду узаконити Православну Церкву України
19 грудень, 2018, 20:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вселенський патріарх приїхав до України
Сьогодні, 22:51
 0
До ТОП-1000 компаній України увішли близько двох десятків волинських підприємств
Сьогодні, 22:13
 0
У Луцьку нацгвардійці тренувалися піднімати найбільший прапор Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 21:35
 0
Підприємець подарував місту на Волині черепаху, бронзу для якої добули із гільз часів Другої світової війни
Сьогодні, 20:37
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 21 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8