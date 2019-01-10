Вселенський патріарх приїхав до України





Про це у телеграмі написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.



"Особисто привітав в Україні Вселенського Патріарха Варфоломія.

Символічний та важливий візит для нашої держави", - йдеться у дописі глави уряду.



Крім того Денис Шмигаль повідомив, що подякував патріарху Варфоломію за підтримку, яку він надає Україні та українському народу.



Як відомо, делегація Вселенського Патріархату візьме участь в урочистостях до 30-ї річниці відновлення нашої Незалежності.

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