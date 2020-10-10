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СOVID-сертифікати зможуть завантажити користувачі iOS

СOVID-сертифікати зможуть завантажити користувачі iOS
Власники гаджетів з операційною системою iOS, які пройшли повний курс вакцинації, зможуть згенерувати свій COVID-сертифікат у додатку "Дія".

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на Міністерство цифрової трансформації.

"Щойно ми отримали підтвердження від AppStore. Тепер власники iOS, які пройшли повний курс вакцинації, зможуть згенерувати свій COVID-сертифікат у Дії", – йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що для отримання цієї послуги треба "Дію" до версії 3.0.12.

Якщо ви раніше реєструвалися на бета-тест, то треба видалити тестову версію "Дії" та оновити застосунок в App Store.

Для того, щоб згенерувати сертифікат треба зайти в меню "Послуги", обрати розділ "COVID-сертифікати", натиснути "Отримати сертифікат" і підписати запит за допомогою електронного підпису ("Дія.Підпис"). Цей підпис можна створити в додатку, якщо у людини є закордонний паспорт або ID-карта, розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Теги: Дія, е-документи
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