СOVID-сертифікати зможуть завантажити користувачі iOS
Сьогодні, 00:15
Власники гаджетів з операційною системою iOS, які пройшли повний курс вакцинації, зможуть згенерувати свій COVID-сертифікат у додатку "Дія".
Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на Міністерство цифрової трансформації.
"Щойно ми отримали підтвердження від AppStore. Тепер власники iOS, які пройшли повний курс вакцинації, зможуть згенерувати свій COVID-сертифікат у Дії", – йдеться у повідомленні.
У міністерстві зазначили, що для отримання цієї послуги треба "Дію" до версії 3.0.12.
Якщо ви раніше реєструвалися на бета-тест, то треба видалити тестову версію "Дії" та оновити застосунок в App Store.
Для того, щоб згенерувати сертифікат треба зайти в меню "Послуги", обрати розділ "COVID-сертифікати", натиснути "Отримати сертифікат" і підписати запит за допомогою електронного підпису ("Дія.Підпис"). Цей підпис можна створити в додатку, якщо у людини є закордонний паспорт або ID-карта, розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на Міністерство цифрової трансформації.
"Щойно ми отримали підтвердження від AppStore. Тепер власники iOS, які пройшли повний курс вакцинації, зможуть згенерувати свій COVID-сертифікат у Дії", – йдеться у повідомленні.
У міністерстві зазначили, що для отримання цієї послуги треба "Дію" до версії 3.0.12.
Якщо ви раніше реєструвалися на бета-тест, то треба видалити тестову версію "Дії" та оновити застосунок в App Store.
Для того, щоб згенерувати сертифікат треба зайти в меню "Послуги", обрати розділ "COVID-сертифікати", натиснути "Отримати сертифікат" і підписати запит за допомогою електронного підпису ("Дія.Підпис"). Цей підпис можна створити в додатку, якщо у людини є закордонний паспорт або ID-карта, розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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