У селищі на Волині можуть зникнути двірники
Сьогодні, 02:16
Іваничівське Житлово-комунальне господарство опинилося у скрутній ситуації і вже понад півроку не може з неї вибратися. Наразі воно на грані ліквідації.
ПРо це йдеться на сторінках видання БУГ.
Вже кілька місяців у Виробничого управління житлово-комунального господарства Іваничівської громади виникають проблеми з оплатою праці. Підприємство ледве зводить кінці з кінцями. В кінці травня в ЖКГ змінився начальник. Попередній Петро Крась, ніби то, звільнився за станом здоров’я, а на зміну йому прийшов колишній працівник поліції Олександр Істомін.
Однак, зміна керівництва підприємству не допомогла. З кожним місяцем ситуація лише погіршується. Працівники, стомившись чекати заборгованої за кілька місяців зарплати, звільняються. Про це говорять працівники ЖКГ. Усоцмережах працівники ЖКГ пишуть, що скоро в селищі не буде кому дбати за чистоту вулиць й благоустрій селища, збирати сміття і ліквідовувати прориви на водопостачанні.
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ПРо це йдеться на сторінках видання БУГ.
Вже кілька місяців у Виробничого управління житлово-комунального господарства Іваничівської громади виникають проблеми з оплатою праці. Підприємство ледве зводить кінці з кінцями. В кінці травня в ЖКГ змінився начальник. Попередній Петро Крась, ніби то, звільнився за станом здоров’я, а на зміну йому прийшов колишній працівник поліції Олександр Істомін.
Однак, зміна керівництва підприємству не допомогла. З кожним місяцем ситуація лише погіршується. Працівники, стомившись чекати заборгованої за кілька місяців зарплати, звільняються. Про це говорять працівники ЖКГ. Усоцмережах працівники ЖКГ пишуть, що скоро в селищі не буде кому дбати за чистоту вулиць й благоустрій селища, збирати сміття і ліквідовувати прориви на водопостачанні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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