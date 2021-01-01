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У селищі на Волині можуть зникнути двірники

У селищі на Волині можуть зникнути двірники
Іваничівське Житлово-комунальне господарство опинилося у скрутній ситуації і вже понад півроку не може з неї вибратися. Наразі воно на грані ліквідації.

ПРо це йдеться на сторінках видання БУГ.

Вже кілька місяців у Виробничого управління житлово-комунального господарства Іваничівської громади виникають проблеми з оплатою праці. Підприємство ледве зводить кінці з кінцями. В кінці травня в ЖКГ змінився начальник. Попередній Петро Крась, ніби то, звільнився за станом здоров’я, а на зміну йому прийшов колишній працівник поліції Олександр Істомін.

Однак, зміна керівництва підприємству не допомогла. З кожним місяцем ситуація лише погіршується. Працівники, стомившись чекати заборгованої за кілька місяців зарплати, звільняються. Про це говорять працівники ЖКГ. Усоцмережах працівники ЖКГ пишуть, що скоро в селищі не буде кому дбати за чистоту вулиць й благоустрій селища, збирати сміття і ліквідовувати прориви на водопостачанні.

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Теги: Волинь, Іваничі
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