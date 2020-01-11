«Тут відмінні послуги», – студентка з Нігерії, яка народжувала у луцькому пологовому





Первісток нігерійського подружжя з'явився на світ зранку 15 серпня. Пологи не були легкими, але завдяки професіоналізму медичного персоналу в пари народився здоровий хлопчик, і нині новоспечені батьки радо готуються до виписки, - повідомляє



28-річна Джімох Рофіат Аніке родом із Нігерії, вона навчається в Ужгороді на економіста. Вирішила вступати саме в український вищий навчальний заклад, адже тут вчився її друг, який розказав, що в Україні дуже гарно. В закарпатському виші вона й познайомилася з майбутнім чоловіком, теж нігерійцем.



Коли молодому подружжю довелося визначатися, де народиться їхній первісток, вирішили, що в Україні. Сім’я ретельно підшуковувала заклад, моніторила інформацію та перевіряла відгуки. Врешті вибір впав на Луцький клінічний пологовий будинок. До того ж, саме тут народжувала близька подруга Рофіат.



«Мій чоловік був присутній – у нас були партнерські пологи. Вони не були легкими для нас обох, але зараз уже все добре. Тут відмінні послуги й нам тут дуже подобається», – запевнила породілля.



Як поділилася породілля, після закінчення навчання подружжя планує залишитися жити в Україні.



Завідувачка пологового відділення №2, лікарка акушер-гінеколог вищої кваліфікаційної категорії Марія Ярош пригадала, що Рофіат разом із чоловіком Даніелем звернулися до медиків, коли в дівчини почалися хибні перейми.



«Вони підписали декларації з сімейним лікарем, тому знали всі правила нашої медичної системи: як потрібно до нас поступати, за яких умов тощо. Вони були готові, – пригадала вона. – Коли розпочалися спонтанні вагінальні пологи, то на прохання пацієнтки ми зробили епідуральну анестезію. Сьогодні жінка не повинна терпіти, тому ми її знеболюємо. Коли почалися активніші схватки, ми помітили, що, за даними кардіотокографії, є ризик втрати плоду. Було дворазове обвиття пуповиною навколо шиї плоду, тому родити вагінально вона не могла. Ми негайно поінформували про це пацієнтку й отримали згоду на кесарів розтин, у результаті якого народився здоровий хлопчик вагою 3400 грамів і зростом 51 сантиметр».



Оскільки було призначено ургентний кесарів розтин у зв’язку зі станом плоду, після пологів немовля деякий час перебувало в палаті відділення інтенсивної терапії новонароджених для додаткового обстеження.



«Зараз пацієнтка вже самостійно вигодовує дитинку. Будемо слідкувати за дитинкою і породіллею й готуватися до виписки», – зазначила Марія Ярош.



Зі слів директора Луцького клінічного пологового будинку Сергія Сябрука, випадки народження немовлят іноземцями в їхній практиці не є рідкістю, зазвичай ідеться про змішані шлюби. Цього року, окрім подружжя з Нігерії, по медичну послугу в заклад зверталися, наприклад, громадяни Російської Федерації.



Також у пологовому будинку протягом 2021-го народжували й мешканці інших регіонів країни – в цілому 83 випадки. Це – жителі Львівської, Рівненської, Тернопільської, Закарпатської, Хмельницької, Київської, Одеської та інших областей.



«Наша робота спрямована на те, щоб надати якісну професійну медичну послугу всім пацієнтам, незважаючи на те, звідки вони до нас надходять. Зараз пацієнти мають змогу самостійно обрати заклад – це їхній свідомий вибір, – сказав Сергій Сябрук. – І адміністрація, і персонал нашого пологового будинку дуже багато вкладають професіоналізму, знань та душі в розвиток закладу, аби наша допомога була безоплатною, якісною, сучасною та безпечною для вагітних і породіль».



Загалом цього року в Луцькому клінічному пологовому будинку народилося 937 діток, у тому числі дев’ять двієнь.

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