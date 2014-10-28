РНБО ввела санкції прооти ватажка «ДНР»

Дениса Пушиліна.



Він реєструє ЗМІ на окупованій території Донецької та Луганської областей, повідомляє Олексія Данілова.



"Запроваджено додаткові санкції на ті російські сайти, проти яких у нас уже були запроваджені санкції, але вони відкривають нові ресурси, тому ці ресурси так само підпадають під санкції", – пояснив він.



Санкції також впровадили проти підконтрольних окупантам судді та посадовців, причетних до переслідування громадян в окупованому Криму.



"В даному рішенні РНБО є представники, які перебувають на окупованій території Криму. Це ті "судді", які незаконно судять громадян України, це генералітет і служби розвідки РФ, це ЗМІ, які зареєстровані в Криму та на тимчасово окупованій Донецькій та Луганській області", – розповів він.



Перелік підсанкційних осіб та ЗМІ оприлюднять після указу президент

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рада національної безпеки та оборони України запровадила санкції проти ватажка ДНРВін реєструє ЗМІ на окупованій території Донецької та Луганської областей, повідомляє "Газета uа" , посилаючись на секретаря РНБО"Запроваджено додаткові санкції на ті російські сайти, проти яких у нас уже були запроваджені санкції, але вони відкривають нові ресурси, тому ці ресурси так само підпадають під санкції", – пояснив він.Санкції також впровадили проти підконтрольних окупантам судді та посадовців, причетних до переслідування громадян в окупованому Криму."В даному рішенні РНБО є представники, які перебувають на окупованій території Криму. Це ті "судді", які незаконно судять громадян України, це генералітет і служби розвідки РФ, це ЗМІ, які зареєстровані в Криму та на тимчасово окупованій Донецькій та Луганській області", – розповів він.Перелік підсанкційних осіб та ЗМІ оприлюднять після указу президент

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