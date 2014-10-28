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РНБО ввела санкції прооти ватажка «ДНР»

РНБО ввела санкції прооти ватажка «ДНР»
Рада національної безпеки та оборони України запровадила санкції проти ватажка ДНР Дениса Пушиліна.

Він реєструє ЗМІ на окупованій території Донецької та Луганської областей, повідомляє "Газета uа", посилаючись на секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Запроваджено додаткові санкції на ті російські сайти, проти яких у нас уже були запроваджені санкції, але вони відкривають нові ресурси, тому ці ресурси так само підпадають під санкції", – пояснив він.

Санкції також впровадили проти підконтрольних окупантам судді та посадовців, причетних до переслідування громадян в окупованому Криму.

"В даному рішенні РНБО є представники, які перебувають на окупованій території Криму. Це ті "судді", які незаконно судять громадян України, це генералітет і служби розвідки РФ, це ЗМІ, які зареєстровані в Криму та на тимчасово окупованій Донецькій та Луганській області", – розповів він.

Перелік підсанкційних осіб та ЗМІ оприлюднять після указу президент

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Теги: ДНР, РНБО
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