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На репетиції параду воїни ЗСУ ще раз нагадали, ким є Путін. ВІДЕО 18+

На репетиції параду воїни ЗСУ ще раз нагадали, ким є Путін. ВІДЕО 18+
Українські військові під час репетиції параду, присвяченого Дню Незалежності, виконали відому пісню-слоган, яка висміює президента Російської Федерації Владіміра Путіна.

Відео кричалки оприлюднив на своїй сторінці у фейсбуці нардеп Олексій Гончаренко.

"Українські військові та поліцейські знову передали привіт Путіну з репетиції параду. Раптом з першого разу не дійшло", - йдеться у дописі Гончаренка.

Після традиційних привітань "Слава Україні - Героям слава" та "Україна - Понад усе" командир сказав до воїнів "Путін", на що воїни хором відповіли: "х#йло".

Присутні на репетиції люди почали сміятися та аплодувати.


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Теги: Україна, курйоз
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