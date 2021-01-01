На репетиції параду воїни ЗСУ ще раз нагадали, ким є Путін. ВІДЕО 18+

Українські військові під час репетиції параду, присвяченого Дню Незалежності, виконали відому пісню-слоган, яка висміює президента Російської Федерації Владіміра Путіна.Відео кричалки оприлюднив на своїй сторінці у фейсбуці нардеп Олексій Гончаренко."Українські військові та поліцейські знову передали привіт Путіну з репетиції параду. Раптом з першого разу не дійшло", - йдеться у дописі Гончаренка.Після традиційних привітань "Слава Україні - Героям слава" та "Україна - Понад усе" командир сказав до воїнів "Путін", на що воїни хором відповіли: "х#йло".Присутні на репетиції люди почали сміятися та аплодувати.