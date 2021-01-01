Повідомили, скільки заражених COVID-19 виявили в Україні за останню добу
Сьогодні, 09:00
1 732 нові випадки COVID-19 зафіксували в Україні станом на 21 серпня 2021 року.
Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.
Зокрема, захворіли 104 дитини та 32 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізували – 616 осіб;
- летальних випадків – 38;
- одужали – 763 особи;
- здійснили тестувань за добу – 55 925 (зокрема методом ПЛР –
27 444, методом ІФА – 8 462);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 20 019.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 2 273 558 осіб;
- одужали – 2 200 763 особи;
- летальних випадків – 53 432;
- провели ПЛР-тестувань – 11 800 769.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (232), Харківській (156), Дніпропетровській (148), Одеській (127) та Запорізькій (119) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 232 випадки;
Вінницька область – 27 випадків;
Волинська область – 16 випадків;
Дніпропетровська область – 148 випадків;
Донецька область – 111 випадків;
Житомирська область – 32 випадки;
Закарпатська область – 13 випадків;
Запорізька область – 119 випадків;
Івано-Франківська область – 33 випадки;
Київська область – 68 випадків;
Кіровоградська область – 8 випадків;
Луганська область – 57 випадків;
Львівська область – 108 випадків;
Миколаївська область – 38 випадків;
Одеська область – 127 випадків;
Полтавська область – 33 випадки;
Рівненська область – 30 випадків;
Сумська область – 64 випадки;
Тернопільська область – 49 випадків;
Харківська область – 157 випадків;
Херсонська область – 61 випадок;
Хмельницька область – 69 випадків;
Черкаська область – 21 випадок;
Чернівецька область – 68 випадків;
Чернігівська область – 43 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.
Зокрема, захворіли 104 дитини та 32 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізували – 616 осіб;
- летальних випадків – 38;
- одужали – 763 особи;
- здійснили тестувань за добу – 55 925 (зокрема методом ПЛР –
27 444, методом ІФА – 8 462);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 20 019.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 2 273 558 осіб;
- одужали – 2 200 763 особи;
- летальних випадків – 53 432;
- провели ПЛР-тестувань – 11 800 769.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (232), Харківській (156), Дніпропетровській (148), Одеській (127) та Запорізькій (119) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 232 випадки;
Вінницька область – 27 випадків;
Волинська область – 16 випадків;
Дніпропетровська область – 148 випадків;
Донецька область – 111 випадків;
Житомирська область – 32 випадки;
Закарпатська область – 13 випадків;
Запорізька область – 119 випадків;
Івано-Франківська область – 33 випадки;
Київська область – 68 випадків;
Кіровоградська область – 8 випадків;
Луганська область – 57 випадків;
Львівська область – 108 випадків;
Миколаївська область – 38 випадків;
Одеська область – 127 випадків;
Полтавська область – 33 випадки;
Рівненська область – 30 випадків;
Сумська область – 64 випадки;
Тернопільська область – 49 випадків;
Харківська область – 157 випадків;
Херсонська область – 61 випадок;
Хмельницька область – 69 випадків;
Черкаська область – 21 випадок;
Чернівецька область – 68 випадків;
Чернігівська область – 43 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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