Повідомили, скільки заражених COVID-19 виявили в Україні за останню добу





Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.



Зокрема, захворіли 104 дитини та 32 медпрацівники.



Також за минулу добу:



- госпіталізували – 616 осіб;

- летальних випадків – 38;

- одужали – 763 особи;

- здійснили тестувань за добу – 55 925 (зокрема методом ПЛР –

27 444, методом ІФА – 8 462);

- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 20 019.



За весь час пандемії в Україні:



- захворіли – 2 273 558 осіб;

- одужали – 2 200 763 особи;

- летальних випадків – 53 432;

- провели ПЛР-тестувань – 11 800 769.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (232), Харківській (156), Дніпропетровській (148), Одеській (127) та Запорізькій (119) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 232 випадки;

Вінницька область – 27 випадків;

Волинська область – 16 випадків;

Дніпропетровська область – 148 випадків;

Донецька область – 111 випадків;

Житомирська область – 32 випадки;

Закарпатська область – 13 випадків;

Запорізька область – 119 випадків;

Івано-Франківська область – 33 випадки;

Київська область – 68 випадків;

Кіровоградська область – 8 випадків;

Луганська область – 57 випадків;

Львівська область – 108 випадків;

Миколаївська область – 38 випадків;

Одеська область – 127 випадків;

Полтавська область – 33 випадки;

Рівненська область – 30 випадків;

Сумська область – 64 випадки;

Тернопільська область – 49 випадків;

Харківська область – 157 випадків;

Херсонська область – 61 випадок;

Хмельницька область – 69 випадків;

Черкаська область – 21 випадок;

Чернівецька область – 68 випадків;

Чернігівська область – 43 випадки.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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