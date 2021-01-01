Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги за минулу добу





Про це



Нові випаки недуги виявили у:



Луцький район – 2 хворих:



- Луцька ТГ – 2.



Володимир-Волинський район – 5 хворих:



- Володимир-Волинська ТГ – 4,

- Нововолинська ТГ – 1.



Ковельський район – 9 хворих:



- Ковельська ТГ – 3,

- Люблинецька ТГ – 1,

- Смідинська ТГ – 4,

- Шацька ТГ – 1.



Усього станом на 21 серпня в області зареєстрували 62 471 випадок.



Одужали – 61 115 осіб (за останню добу – 9).



Летальні випадки – 1 206 (за останню добу – 0).



Методом ПЛР всього обстежили 269 186 осіб, за останню добу – 459 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 16 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».Нові випаки недуги виявили у:- Луцька ТГ – 2.- Володимир-Волинська ТГ – 4,- Нововолинська ТГ – 1.- Ковельська ТГ – 3,- Люблинецька ТГ – 1,- Смідинська ТГ – 4,- Шацька ТГ – 1.Усього станом на 21 серпня в області зареєстрували 62 471 випадок.Одужали – 61 115 осіб (за останню добу – 9).Летальні випадки – 1 206 (за останню добу – 0).Методом ПЛР всього обстежили 269 186 осіб, за останню добу – 459 осіб.

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