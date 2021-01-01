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Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги за минулу добу

Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги за минулу добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 16 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».

Нові випаки недуги виявили у:

Луцький район – 2 хворих:

- Луцька ТГ – 2.

Володимир-Волинський район – 5 хворих:

- Володимир-Волинська ТГ – 4,
- Нововолинська ТГ – 1.

Ковельський район – 9 хворих:

- Ковельська ТГ – 3,
- Люблинецька ТГ – 1,
- Смідинська ТГ – 4,
- Шацька ТГ – 1.

Усього станом на 21 серпня в області зареєстрували 62 471 випадок.

Одужали – 61 115 осіб (за останню добу – 9).

Летальні випадки – 1 206 (за останню добу – 0).

Методом ПЛР всього обстежили 269 186 осіб, за останню добу – 459 осіб.

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
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