Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги за минулу добу
Сьогодні, 10:00
За минулу добу на Волині зареєстрували 16 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Нові випаки недуги виявили у:
Луцький район – 2 хворих:
- Луцька ТГ – 2.
Володимир-Волинський район – 5 хворих:
- Володимир-Волинська ТГ – 4,
- Нововолинська ТГ – 1.
Ковельський район – 9 хворих:
- Ковельська ТГ – 3,
- Люблинецька ТГ – 1,
- Смідинська ТГ – 4,
- Шацька ТГ – 1.
Усього станом на 21 серпня в області зареєстрували 62 471 випадок.
Одужали – 61 115 осіб (за останню добу – 9).
Летальні випадки – 1 206 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 269 186 осіб, за останню добу – 459 осіб.
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Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Нові випаки недуги виявили у:
Луцький район – 2 хворих:
- Луцька ТГ – 2.
Володимир-Волинський район – 5 хворих:
- Володимир-Волинська ТГ – 4,
- Нововолинська ТГ – 1.
Ковельський район – 9 хворих:
- Ковельська ТГ – 3,
- Люблинецька ТГ – 1,
- Смідинська ТГ – 4,
- Шацька ТГ – 1.
Усього станом на 21 серпня в області зареєстрували 62 471 випадок.
Одужали – 61 115 осіб (за останню добу – 9).
Летальні випадки – 1 206 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 269 186 осіб, за останню добу – 459 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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