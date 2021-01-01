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Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 22 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 22 серпня
У Волинській області завтра, 22 серпня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13° , вдень 20-25° тепла.

У Луцьку, за даними Sinoptik, 22 серпня, хмари, шо з'являться на небі вранці та протримаються у Луцьку майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. Без опадів.

У першу половину дня вітер північно-західний, 0,1-0,9 м/с, у другу половину - західний, 2,1-4,1 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень - 16-23°.

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Теги: Волинь, Луцьк, погода, прогноз погоди
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