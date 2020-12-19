21 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 11:20
21 серпня християни святкують день святого Мирона, який був критським святителем. Мирон славився тим, що здійснював дива й зцілював людей.
Про це пише 24 канал.
Іменини 21 серпня святкує Мирон.
Прикмети 21 серпня:
- Молодий місяць видно вранці – буде тепла погода, а якщо ввечері – холодна.
- Туману після сходу сонця нема – погода очікується хороша.
- Якщо лелеки готуються до відльоту, осінь буде холодною, а зима – ранньою.
- Ластівки збираються у великі зграї – до грози.
Що не можна робити 21 серпня
- Не проводьте цей день у самотині. Навідайте близьких чи друзів.
- Не лінуйтесь 21 серпня. Навчання цього дня особливо добре засвоюється, тож придбайте собі нову книгу чи дочитайте ту, читання якої "закинули".
- Якщо ви хочете у подорож, то не відкладайте її організацію. Продумайте усі деталі мандрівки, щоб вона пройшла вдало.
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Про це пише 24 канал.
Іменини 21 серпня святкує Мирон.
Прикмети 21 серпня:
- Молодий місяць видно вранці – буде тепла погода, а якщо ввечері – холодна.
- Туману після сходу сонця нема – погода очікується хороша.
- Якщо лелеки готуються до відльоту, осінь буде холодною, а зима – ранньою.
- Ластівки збираються у великі зграї – до грози.
Що не можна робити 21 серпня
- Не проводьте цей день у самотині. Навідайте близьких чи друзів.
- Не лінуйтесь 21 серпня. Навчання цього дня особливо добре засвоюється, тож придбайте собі нову книгу чи дочитайте ту, читання якої "закинули".
- Якщо ви хочете у подорож, то не відкладайте її організацію. Продумайте усі деталі мандрівки, щоб вона пройшла вдало.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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