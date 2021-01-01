Без світла і підлоги: у сім’ї на Волині можуть забрати дитину





Про це йдеться у сюжеті



Тут Гупалики виховують дочку Ангеліну, яка цього року піде у другий клас. Успіхами дитини мама, каже, похвалитися не може. Хоча очевидно, що дитині просто ніде вчитися вдома і батьки нею не займаються. Ангеліна, почувши про школу, показує, з чим піде на заняття першого вересня.



Парту і стілець для Ангеліни виділили в школі. Тут вона мала вчити уроки. Натомість сюди складають брудний посуд та пляшки з-під алкоголю.



Сім’я Гупаликів – чи не єдина неблагополучна у Рудці-Червинській, каже сільська староста Раїса Яцук. Сьогодні вона черговий раз навідалася до родини.



Найбільша проблема цієї родини – алкоголь і розпусне життя. За словами сусідів, мала Ангеліна навіть ставала свідком інтимних сцен вдома. Про що розповідала сама.



“Шкода просто дитину, яка добре розвинена, але батьки не приділяють їй належної уваги. Досить часто вона може гуляти сама самостійно на вулиці, виглядаючи маму”, – розповідає староста.



Тому питання позбавлення батьківських прав Гупаликів зараз стоїть дуже гостро. Ба більше, до відповідальності їх уже притягували: за неналежне виховання дитини. Тоді це обійшлося у 400 гривень штрафу, та після батьки за голову все ж не взялися.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У цій хатині в селі Рудка-Червинська на Камінь-Каширщині немає ні світла, ні підлоги, ні нормальних умов для життя. 13 років тому сільська рада виділила цей будинок для сім’ї Гупаликів. За цей час родина не спромоглася навести хоча б мінімальний лад.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу Тут Гупалики виховують дочку, яка цього року піде у другий клас. Успіхами дитини мама, каже, похвалитися не може. Хоча очевидно, що дитині просто ніде вчитися вдома і батьки нею не займаються. Ангеліна, почувши про школу, показує, з чим піде на заняття першого вересня.Парту і стілець для Ангеліни виділили в школі. Тут вона мала вчити уроки. Натомість сюди складають брудний посуд та пляшки з-під алкоголю.Сім’я Гупаликів – чи не єдина неблагополучна у Рудці-Червинській, каже сільська староста. Сьогодні вона черговий раз навідалася до родини.Найбільша проблема цієї родини – алкоголь і розпусне життя. За словами сусідів, мала Ангеліна навіть ставала свідком інтимних сцен вдома. Про що розповідала сама.“Шкода просто дитину, яка добре розвинена, але батьки не приділяють їй належної уваги. Досить часто вона може гуляти сама самостійно на вулиці, виглядаючи маму”, – розповідає староста.Тому питання позбавлення батьківських прав Гупаликів зараз стоїть дуже гостро. Ба більше, до відповідальності їх уже притягували: за неналежне виховання дитини. Тоді це обійшлося у 400 гривень штрафу, та після батьки за голову все ж не взялися.

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