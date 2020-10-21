Онкохворим пацієнтам Волинської обласної дитячої лікарні потрібен апарат за три мільйони гривень





Про це журналістам Яна Рижко.



З його допомогою медики зможуть робити широкий спектр обстежень. А найголовніше - контролювати дози хіміотерапевтичних препаратів в крові, перевищення яких призводить до ускладнень. Однак, через відсутність обладнання пацієнтів змушені направляти до Львова та Києва.



Імунохімічний аналізатор коштує три мільйони гривень. І така ціна непідйомна для медзакладу. Аби придбати апарат, художниця Юлія Надточій ініціювала доброчинну виставку-аукціон, яка відбудеться 26 серпня у Волинській торгово-промисловій палаті.



Деталі - у відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Маленьким пацієнтам відділення онкогематології Волинської обласної дитячої лікарні дуже потрібен модульний імунохімічний аналізатор.Про це журналістам ІА «Конкурент» розповіла завідувачка онкогематологічного відділенняЗ його допомогою медики зможуть робити широкий спектр обстежень. А найголовніше - контролювати дози хіміотерапевтичних препаратів в крові, перевищення яких призводить до ускладнень. Однак, через відсутність обладнання пацієнтів змушені направляти до Львова та Києва.Імунохімічний аналізатор коштує три мільйони гривень. І така ціна непідйомна для медзакладу. Аби придбати апарат, художницяініціювала доброчинну виставку-аукціон, яка відбудеться 26 серпня у Волинській торгово-промисловій палаті.Деталі - у відео.

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