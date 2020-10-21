Онкохворим пацієнтам Волинської обласної дитячої лікарні потрібен апарат за три мільйони гривень
Сьогодні, 14:36
Маленьким пацієнтам відділення онкогематології Волинської обласної дитячої лікарні дуже потрібен модульний імунохімічний аналізатор.
Про це журналістам ІА «Конкурент» розповіла завідувачка онкогематологічного відділення Яна Рижко.
З його допомогою медики зможуть робити широкий спектр обстежень. А найголовніше - контролювати дози хіміотерапевтичних препаратів в крові, перевищення яких призводить до ускладнень. Однак, через відсутність обладнання пацієнтів змушені направляти до Львова та Києва.
Імунохімічний аналізатор коштує три мільйони гривень. І така ціна непідйомна для медзакладу. Аби придбати апарат, художниця Юлія Надточій ініціювала доброчинну виставку-аукціон, яка відбудеться 26 серпня у Волинській торгово-промисловій палаті.
Деталі - у відео.
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Про це журналістам ІА «Конкурент» розповіла завідувачка онкогематологічного відділення Яна Рижко.
З його допомогою медики зможуть робити широкий спектр обстежень. А найголовніше - контролювати дози хіміотерапевтичних препаратів в крові, перевищення яких призводить до ускладнень. Однак, через відсутність обладнання пацієнтів змушені направляти до Львова та Києва.
Імунохімічний аналізатор коштує три мільйони гривень. І така ціна непідйомна для медзакладу. Аби придбати апарат, художниця Юлія Надточій ініціювала доброчинну виставку-аукціон, яка відбудеться 26 серпня у Волинській торгово-промисловій палаті.
Деталі - у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Ні.нова плитка на Соборності важливіша за здоров'я дітей.
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