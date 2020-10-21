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Онкохворим пацієнтам Волинської обласної дитячої лікарні потрібен апарат за три мільйони гривень

Онкохворим пацієнтам Волинської обласної дитячої лікарні потрібен апарат за три мільйони гривень
Маленьким пацієнтам відділення онкогематології Волинської обласної дитячої лікарні дуже потрібен модульний імунохімічний аналізатор.

Про це журналістам ІА «Конкурент» розповіла завідувачка онкогематологічного відділення Яна Рижко.

З його допомогою медики зможуть робити широкий спектр обстежень. А найголовніше - контролювати дози хіміотерапевтичних препаратів в крові, перевищення яких призводить до ускладнень. Однак, через відсутність обладнання пацієнтів змушені направляти до Львова та Києва.

Імунохімічний аналізатор коштує три мільйони гривень. І така ціна непідйомна для медзакладу. Аби придбати апарат, художниця Юлія Надточій ініціювала доброчинну виставку-аукціон, яка відбудеться 26 серпня у Волинській торгово-промисловій палаті.

Деталі - у відео.


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Теги: Волинь, допомога, апарат, діти, онкологія, дитяча лікарня
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Коментарі 1
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Ні.нова плитка на Соборності важливіша за здоров'я дітей.
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