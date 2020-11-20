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Поблизу Західного Бугу на Волині знайшли 10 ящиків контрабандних цигарок. ФОТО

Поблизу Західного Бугу на Волині знайшли 10 ящиків контрабандних цигарок. ФОТО
Військовослужбовці Волинського загону завадили незаконному переміщенню до Польщі 10 ящиків контрабандного тютюну.

Про це інформує пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.

Учора, 20 серпня, ввечері прикордонний патруль відділу «Рівне» виявив за кількасот метрів від українсько-польського кордону гумовий човен та 7 пакунків з тютюновими виробами. Усього через Західний Буг невідомі мали намір переправити на польський берег 5 тисяч пачок безакцизних цигарок різних марок.

Контрабандний товар доставили до прикордонного підрозділу для подальшої його передачі співробітникам ДФС.

Тривають заходи з пошуку та встановлення осіб, причетних до спроби незаконного переміщення цигарок через кордон.

Поблизу Західного Бугу на Волині знайшли 10 ящиків контрабандних цигарок. ФОТО

Поблизу Західного Бугу на Волині знайшли 10 ящиків контрабандних цигарок. ФОТО

Поблизу Західного Бугу на Волині знайшли 10 ящиків контрабандних цигарок. ФОТО

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Теги: Волинь, контрабанда, цигарки, прикордонники
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