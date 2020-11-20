Поблизу Західного Бугу на Волині знайшли 10 ящиків контрабандних цигарок. ФОТО
Сьогодні, 11:57
Військовослужбовці Волинського загону завадили незаконному переміщенню до Польщі 10 ящиків контрабандного тютюну.
Про це інформує пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.
Учора, 20 серпня, ввечері прикордонний патруль відділу «Рівне» виявив за кількасот метрів від українсько-польського кордону гумовий човен та 7 пакунків з тютюновими виробами. Усього через Західний Буг невідомі мали намір переправити на польський берег 5 тисяч пачок безакцизних цигарок різних марок.
Контрабандний товар доставили до прикордонного підрозділу для подальшої його передачі співробітникам ДФС.
Тривають заходи з пошуку та встановлення осіб, причетних до спроби незаконного переміщення цигарок через кордон.
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Про це інформує пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.
Учора, 20 серпня, ввечері прикордонний патруль відділу «Рівне» виявив за кількасот метрів від українсько-польського кордону гумовий човен та 7 пакунків з тютюновими виробами. Усього через Західний Буг невідомі мали намір переправити на польський берег 5 тисяч пачок безакцизних цигарок різних марок.
Контрабандний товар доставили до прикордонного підрозділу для подальшої його передачі співробітникам ДФС.
Тривають заходи з пошуку та встановлення осіб, причетних до спроби незаконного переміщення цигарок через кордон.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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