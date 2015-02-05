Розповіли, які міжнародні пункти пропуску на Волині відновили роботу





Про це стало відомо під час брифінгу щодо стану й протидії протиправній діяльності на державному кордоні та основних результатів служби в поточному році в управлінні Волинського прикордонного загону, передає Інформаційне агентство



Як проінформував начальник загону полковник Сергій Лозінський, донедавна пропуск через державний кордон України з Республікою Польща здійснювали лише через пропускний пункт «Ягодин-Дорогуськ».



Натомість 22 червня 2021 року відновив роботу міжнародний пункт пропуску «Устилуг-Зосин».



Водночас, станом на сьогодні українсько-білоруський кордон можна перетнути у пунктах пропуску «Доманове-Мокрани» та «Дольськ-Мохро».



«Решта пунктів, – пасажирські, автомобільні, місцеві та залізничні закриті у відповідності до карантинних обмежень», – зазначив Сергій Лозінський.

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