Розповіли, які міжнародні пункти пропуску на Волині відновили роботу
Сьогодні, 16:25
Волинські прикордонники розповіли, через які пункти пропуску можна перетнути кордон з сусідами – Республікою Польща та Білоруссю.
Про це стало відомо під час брифінгу щодо стану й протидії протиправній діяльності на державному кордоні та основних результатів служби в поточному році в управлінні Волинського прикордонного загону, передає Інформаційне агентство Волинські новини.
Як проінформував начальник загону полковник Сергій Лозінський, донедавна пропуск через державний кордон України з Республікою Польща здійснювали лише через пропускний пункт «Ягодин-Дорогуськ».
Натомість 22 червня 2021 року відновив роботу міжнародний пункт пропуску «Устилуг-Зосин».
Водночас, станом на сьогодні українсько-білоруський кордон можна перетнути у пунктах пропуску «Доманове-Мокрани» та «Дольськ-Мохро».
«Решта пунктів, – пасажирські, автомобільні, місцеві та залізничні закриті у відповідності до карантинних обмежень», – зазначив Сергій Лозінський.
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Про це стало відомо під час брифінгу щодо стану й протидії протиправній діяльності на державному кордоні та основних результатів служби в поточному році в управлінні Волинського прикордонного загону, передає Інформаційне агентство Волинські новини.
Як проінформував начальник загону полковник Сергій Лозінський, донедавна пропуск через державний кордон України з Республікою Польща здійснювали лише через пропускний пункт «Ягодин-Дорогуськ».
Натомість 22 червня 2021 року відновив роботу міжнародний пункт пропуску «Устилуг-Зосин».
Водночас, станом на сьогодні українсько-білоруський кордон можна перетнути у пунктах пропуску «Доманове-Мокрани» та «Дольськ-Мохро».
«Решта пунктів, – пасажирські, автомобільні, місцеві та залізничні закриті у відповідності до карантинних обмежень», – зазначив Сергій Лозінський.
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