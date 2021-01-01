На Закарпатті стався вибух на заправці: потерпілі — у лікарні
Сьогодні, 13:53
У місті Хуст Закарпатської області стався вибух на одній з автозаправних станцій. Двоє людей отримали травми.
Про це повідомляє ДСНС у Закарпатській області.
Так, сьогодні, 21 серпня, об 11:15 в оперативно-рятувальну службу надійшло повідомлення про вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння на одній з автозаправних станцій, що в м. Хуст.
Двоє людей 1959 року народження отримали травми. Їх каретами екстреної медичної допомоги госпіталізували.
На місці працюють правоохоронні органи та рятувальники.
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Про це повідомляє ДСНС у Закарпатській області.
Так, сьогодні, 21 серпня, об 11:15 в оперативно-рятувальну службу надійшло повідомлення про вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння на одній з автозаправних станцій, що в м. Хуст.
Двоє людей 1959 року народження отримали травми. Їх каретами екстреної медичної допомоги госпіталізували.
На місці працюють правоохоронні органи та рятувальники.
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