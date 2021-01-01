На Закарпатті стався вибух на заправці: потерпілі — у лікарні





Про це



Так, сьогодні, 21 серпня, об 11:15 в оперативно-рятувальну службу надійшло повідомлення про вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння на одній з автозаправних станцій, що в м. Хуст.



Двоє людей 1959 року народження отримали травми. Їх каретами екстреної медичної допомоги госпіталізували.



На місці працюють правоохоронні органи та рятувальники.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Хуст Закарпатської області стався вибух на одній з автозаправних станцій. Двоє людей отримали травми.Про це повідомляє ДСНС у Закарпатській області.Так, сьогодні, 21 серпня, об 11:15 в оперативно-рятувальну службу надійшло повідомлення про вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння на одній з автозаправних станцій, що в м. Хуст.Двоє людей 1959 року народження отримали травми. Їх каретами екстреної медичної допомоги госпіталізували.На місці працюють правоохоронні органи та рятувальники.

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