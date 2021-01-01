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На Волині зіткнулися дві автівки. ФОТО

На Волині зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 21 серпня, у Нововолинську на перехресті вулиць Миру та Східної трапилася ДТП.

Про це пише БУГ.

Зіткнулися автомобілі Volvo та Mitsubishi. Як повідомили читачі БУГу, водій Volvo, рухаючись по Східній, не зупинився на знак “STOP” та не надав переваги в русі автомобілю Mitsubishi, який їхав головною.

У водія, який не зупинилися на знак "STOP" і спричинив ДТП, автомобіль на львівській реєстрації.

На Волині зіткнулися дві автівки. ФОТО

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Теги: Волинь, ДТП, Нововолинськ
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