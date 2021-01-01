На Волині зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 15:54
Сьогодні, 21 серпня, у Нововолинську на перехресті вулиць Миру та Східної трапилася ДТП.
Про це пише БУГ.
Зіткнулися автомобілі Volvo та Mitsubishi. Як повідомили читачі БУГу, водій Volvo, рухаючись по Східній, не зупинився на знак “STOP” та не надав переваги в русі автомобілю Mitsubishi, який їхав головною.
У водія, який не зупинилися на знак "STOP" і спричинив ДТП, автомобіль на львівській реєстрації.
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Про це пише БУГ.
Зіткнулися автомобілі Volvo та Mitsubishi. Як повідомили читачі БУГу, водій Volvo, рухаючись по Східній, не зупинився на знак “STOP” та не надав переваги в русі автомобілю Mitsubishi, який їхав головною.
У водія, який не зупинилися на знак "STOP" і спричинив ДТП, автомобіль на львівській реєстрації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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