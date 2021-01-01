Завдяки новітнім технологіям вдалося синтезувати голос Шевченка

Тараса Шевченка. Цей проєкт приурочено 30 річниці Незалежності України.



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"Сьогодні ми хочемо анонсувати одну фантастичну роботу нашої команди. Так, ми не побоїмося цього епітету, бо нам вдалося створити творчу реконструкцію голосу славнозвісного Кобзаря — Тараса Григоровича Шевченка! Цей проєкт наша команда присвячує всім українцям на честь 30-річчя Незалежності нашої країни!", - йдеться у повідомленні.







Як зазначається, перший фонограф для запису та відтворення звуку був винайдений у 1877 році, через 16 років після смерті Тараса Шевченка, тому записів голосу письменника не існує. Але зараз завдяки новітнім технологіям змогли наблизитись до його відтворення.



"Відтепер кожен може почути те, як міг би звучати Тарас Шевченко на власні вуха!.. Також у подробицях ви дізнаєтесь, як разом із зовнішніми експертами, за відсутності будь-якого запису, нам вдалося синтезувати голос на основі антропометричних даних та нейромережі", - зазначили в агенції.



Партнерами проєкту стали Національний музей Тараса Шевченка, Міністерство закордонних справ та компанія Wantent.

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