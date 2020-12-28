«Вакханалія ковіду» луцького художника стала кращою світовою карикатурою на цю тему.ВІДЕО

Микола Волошин переміг у світовому конкурсі карикатури. Його роботу визнали кращою серед 150-ти в конкурсі «Art Advancing Health» («Рефлексії другого року пандемії»).



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«Я намалював нашу планету, яка іде як еквілібрист. А внизу бачимо вакханалію ковіду», – каже художник.



Про конкурс карикатури в Америці Микола Волошин дізнався з інтернету. Бажання показати свої роботи світові, говорить, виникло торік. Під час карантину переглядав сторінки карикатуристів і почав надсилати свої малюнки у різні країни для участі в конкурсах.



Із його слів, у своїй роботі художнику потрібно було показати переживання, враження, емоції та хвилювання за здоров’я, майбутнє, за своїх близьких у період пандемії. Каже: у результаті його конкурсна робота посіла перше місце.



Микола Волошин працює в редакції однієї з волинських газет. Інколи малює карикатури на журналістів і редакторів, які сидять поруч, каже його колега Володимир Данилюк. Говорить: треба мати почуття гумору, щоб сприйняти дружні шаржі.



Зі слів редактора газети, в Україні жанр карикатури, дружного шаржу фактично зник, оскільки не має попиту в медіа.



«Зображення саме показує якусь проблему. Тому він молодець, що не тільки творить, а й подає ці роботи на конкурси і вони актуальні», – додав Володимир Данилюк.



Окрім коміксів, карикатур, Микола Волошин займається версткою газети, вивчає есперанто – інтернаціональної мови, й разом із дружиною виховує четверо дітей.



Однією з перемог, каже чоловік, особливо пишається. Його карикатура про письменника і його творчість перемогла у Сирії.



«Карикатура все життя зі мною. Коли я вчився в школі, як і багато хто малював в кінці зошита: вчителів, однокласників. І в армії на роботах, яких працював, малював для газет, для різних періодичних видань», – зазначив Микола Волошин.



Одна з робіт художника зараз експонується в Італії. Ця карикатура – єдина з України, що увійшла до фіналу виставки-конкурсу, присвяченої 100-річчю від дня смерті оперного співака Енріко Карузо.



Нині в розробці Миколи Волошина ще декілька карикатур, котрі митець готує для наступних конкурсів та експозицій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський художникпереміг у світовому конкурсі карикатури. Його роботу визнали кращою серед 150-ти в конкурсі «Art Advancing Health» («Рефлексії другого року пандемії»).Як розповів Суспільному митець, онлайн змагання карикатуристів відбулося в Сполучених Штатах Америки.«Я намалював нашу планету, яка іде як еквілібрист. А внизу бачимо вакханалію ковіду», – каже художник.Про конкурс карикатури в Америці Микола Волошин дізнався з інтернету. Бажання показати свої роботи світові, говорить, виникло торік. Під час карантину переглядав сторінки карикатуристів і почав надсилати свої малюнки у різні країни для участі в конкурсах.Із його слів, у своїй роботі художнику потрібно було показати переживання, враження, емоції та хвилювання за здоров’я, майбутнє, за своїх близьких у період пандемії. Каже: у результаті його конкурсна робота посіла перше місце.Микола Волошин працює в редакції однієї з волинських газет. Інколи малює карикатури на журналістів і редакторів, які сидять поруч, каже його колега. Говорить: треба мати почуття гумору, щоб сприйняти дружні шаржі.Зі слів редактора газети, в Україні жанр карикатури, дружного шаржу фактично зник, оскільки не має попиту в медіа.«Зображення саме показує якусь проблему. Тому він молодець, що не тільки творить, а й подає ці роботи на конкурси і вони актуальні», – додав Володимир Данилюк.Окрім коміксів, карикатур, Микола Волошин займається версткою газети, вивчає есперанто – інтернаціональної мови, й разом із дружиною виховує четверо дітей.Однією з перемог, каже чоловік, особливо пишається. Його карикатура про письменника і його творчість перемогла у Сирії.«Карикатура все життя зі мною. Коли я вчився в школі, як і багато хто малював в кінці зошита: вчителів, однокласників. І в армії на роботах, яких працював, малював для газет, для різних періодичних видань», – зазначив Микола Волошин.Одна з робіт художника зараз експонується в Італії. Ця карикатура – єдина з України, що увійшла до фіналу виставки-конкурсу, присвяченої 100-річчю від дня смерті оперного співакаНині в розробці Миколи Волошина ще декілька карикатур, котрі митець готує для наступних конкурсів та експозицій.

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