«Вакханалія ковіду» луцького художника стала кращою світовою карикатурою на цю тему.ВІДЕО
Сьогодні, 08:22
Волинський художник Микола Волошин переміг у світовому конкурсі карикатури. Його роботу визнали кращою серед 150-ти в конкурсі «Art Advancing Health» («Рефлексії другого року пандемії»).
Як розповів Суспільному митець, онлайн змагання карикатуристів відбулося в Сполучених Штатах Америки.
«Я намалював нашу планету, яка іде як еквілібрист. А внизу бачимо вакханалію ковіду», – каже художник.
Про конкурс карикатури в Америці Микола Волошин дізнався з інтернету. Бажання показати свої роботи світові, говорить, виникло торік. Під час карантину переглядав сторінки карикатуристів і почав надсилати свої малюнки у різні країни для участі в конкурсах.
Із його слів, у своїй роботі художнику потрібно було показати переживання, враження, емоції та хвилювання за здоров’я, майбутнє, за своїх близьких у період пандемії. Каже: у результаті його конкурсна робота посіла перше місце.
Микола Волошин працює в редакції однієї з волинських газет. Інколи малює карикатури на журналістів і редакторів, які сидять поруч, каже його колега Володимир Данилюк. Говорить: треба мати почуття гумору, щоб сприйняти дружні шаржі.
Зі слів редактора газети, в Україні жанр карикатури, дружного шаржу фактично зник, оскільки не має попиту в медіа.
«Зображення саме показує якусь проблему. Тому він молодець, що не тільки творить, а й подає ці роботи на конкурси і вони актуальні», – додав Володимир Данилюк.
Окрім коміксів, карикатур, Микола Волошин займається версткою газети, вивчає есперанто – інтернаціональної мови, й разом із дружиною виховує четверо дітей.
Однією з перемог, каже чоловік, особливо пишається. Його карикатура про письменника і його творчість перемогла у Сирії.
«Карикатура все життя зі мною. Коли я вчився в школі, як і багато хто малював в кінці зошита: вчителів, однокласників. І в армії на роботах, яких працював, малював для газет, для різних періодичних видань», – зазначив Микола Волошин.
Одна з робіт художника зараз експонується в Італії. Ця карикатура – єдина з України, що увійшла до фіналу виставки-конкурсу, присвяченої 100-річчю від дня смерті оперного співака Енріко Карузо.
Нині в розробці Миколи Волошина ще декілька карикатур, котрі митець готує для наступних конкурсів та експозицій.
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Як розповів Суспільному митець, онлайн змагання карикатуристів відбулося в Сполучених Штатах Америки.
«Я намалював нашу планету, яка іде як еквілібрист. А внизу бачимо вакханалію ковіду», – каже художник.
Про конкурс карикатури в Америці Микола Волошин дізнався з інтернету. Бажання показати свої роботи світові, говорить, виникло торік. Під час карантину переглядав сторінки карикатуристів і почав надсилати свої малюнки у різні країни для участі в конкурсах.
Із його слів, у своїй роботі художнику потрібно було показати переживання, враження, емоції та хвилювання за здоров’я, майбутнє, за своїх близьких у період пандемії. Каже: у результаті його конкурсна робота посіла перше місце.
Микола Волошин працює в редакції однієї з волинських газет. Інколи малює карикатури на журналістів і редакторів, які сидять поруч, каже його колега Володимир Данилюк. Говорить: треба мати почуття гумору, щоб сприйняти дружні шаржі.
Зі слів редактора газети, в Україні жанр карикатури, дружного шаржу фактично зник, оскільки не має попиту в медіа.
«Зображення саме показує якусь проблему. Тому він молодець, що не тільки творить, а й подає ці роботи на конкурси і вони актуальні», – додав Володимир Данилюк.
Окрім коміксів, карикатур, Микола Волошин займається версткою газети, вивчає есперанто – інтернаціональної мови, й разом із дружиною виховує четверо дітей.
Однією з перемог, каже чоловік, особливо пишається. Його карикатура про письменника і його творчість перемогла у Сирії.
«Карикатура все життя зі мною. Коли я вчився в школі, як і багато хто малював в кінці зошита: вчителів, однокласників. І в армії на роботах, яких працював, малював для газет, для різних періодичних видань», – зазначив Микола Волошин.
Одна з робіт художника зараз експонується в Італії. Ця карикатура – єдина з України, що увійшла до фіналу виставки-конкурсу, присвяченої 100-річчю від дня смерті оперного співака Енріко Карузо.
Нині в розробці Миколи Волошина ще декілька карикатур, котрі митець готує для наступних конкурсів та експозицій.
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