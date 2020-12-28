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«Вакханалія ковіду» луцького художника стала кращою світовою карикатурою на цю тему.ВІДЕО

«Вакханалія ковіду» луцького художника стала кращою світовою карикатурою на цю тему.ВІДЕО
Волинський художник Микола Волошин переміг у світовому конкурсі карикатури. Його роботу визнали кращою серед 150-ти в конкурсі «Art Advancing Health» («Рефлексії другого року пандемії»).

Як розповів Суспільному митець, онлайн змагання карикатуристів відбулося в Сполучених Штатах Америки.

«Я намалював нашу планету, яка іде як еквілібрист. А внизу бачимо вакханалію ковіду», – каже художник.
«Вакханалія ковіду» луцького художника стала кращою світовою карикатурою на цю тему.ВІДЕО

Про конкурс карикатури в Америці Микола Волошин дізнався з інтернету. Бажання показати свої роботи світові, говорить, виникло торік. Під час карантину переглядав сторінки карикатуристів і почав надсилати свої малюнки у різні країни для участі в конкурсах.
«Вакханалія ковіду» луцького художника стала кращою світовою карикатурою на цю тему.ВІДЕО

Із його слів, у своїй роботі художнику потрібно було показати переживання, враження, емоції та хвилювання за здоров’я, майбутнє, за своїх близьких у період пандемії. Каже: у результаті його конкурсна робота посіла перше місце.

Микола Волошин працює в редакції однієї з волинських газет. Інколи малює карикатури на журналістів і редакторів, які сидять поруч, каже його колега Володимир Данилюк. Говорить: треба мати почуття гумору, щоб сприйняти дружні шаржі.

Зі слів редактора газети, в Україні жанр карикатури, дружного шаржу фактично зник, оскільки не має попиту в медіа.

«Зображення саме показує якусь проблему. Тому він молодець, що не тільки творить, а й подає ці роботи на конкурси і вони актуальні», – додав Володимир Данилюк.

Окрім коміксів, карикатур, Микола Волошин займається версткою газети, вивчає есперанто – інтернаціональної мови, й разом із дружиною виховує четверо дітей.
«Вакханалія ковіду» луцького художника стала кращою світовою карикатурою на цю тему.ВІДЕО

Однією з перемог, каже чоловік, особливо пишається. Його карикатура про письменника і його творчість перемогла у Сирії.

«Карикатура все життя зі мною. Коли я вчився в школі, як і багато хто малював в кінці зошита: вчителів, однокласників. І в армії на роботах, яких працював, малював для газет, для різних періодичних видань», – зазначив Микола Волошин.

Одна з робіт художника зараз експонується в Італії. Ця карикатура – єдина з України, що увійшла до фіналу виставки-конкурсу, присвяченої 100-річчю від дня смерті оперного співака Енріко Карузо.

Нині в розробці Миколи Волошина ще декілька карикатур, котрі митець готує для наступних конкурсів та експозицій.


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Теги: карикатура, Микола Волошин
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