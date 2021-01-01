На волинському кордоні затримали двох нелегалів з Алжиру, які хотіли потрапити до країн ЄС

Прикордонники Волинського загону виявили неподалік українсько-польського кордону чоловіка та жінку, які мали намір незаконно потрапити до країн ЄС.Про це повідомила пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.Отримавши інформацію про рух невідомих в бік держрубежу, військовослужбовці відділу «Рівне» розпочали пошук ймовірних порушників. Невдовзі прикордонний наряд за 500 метрів до кордону затримав двох осіб.Правоохоронці з'ясували, що затриманими є громадяни Алжиру. Жінка кілька днів тому в законному порядку прибула в Україну, аби навчатися в одному з київських вишів. Чоловік же, перебуваючи нелегально в одній з країн ЄС, дізнавшись, що його наречена в Україні, вирішив будь-що зустрітися з нею.У незаконний спосіб алжирець перетнув кордон та подався до столиці. Однак, в нашій країні на довго залишатися парочка не планувала, тому разом рушили до українсько-польського кордону, щоб в обхід діючих пунктів пропуску потрапити за кордон. Та співробітники Держприкордонслужби завадили їхнім планам.Затриманих доставили до прикордонного підрозділу для складання адміністративних документів за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Долю іноземців вирішить суд.