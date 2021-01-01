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Греція звела 40-кілометрову стіну, щоб запобігти напливу біженців в Європу

Греція звела 40-кілометрову стіну, щоб запобігти напливу біженців в Європу
Греція завершила будівництво 40-кілометрового паркану і системи спостереження на кордоні з Туреччиною, щоб запобігти спробам біженців з Афганістану проникнути до Європи.

Про це повідомив міністр захисту громадян Греції Міхаліс Крісохоідіс під час візиту в регіон Еврос, передає Ekathimerini.

Зазначається, що події в Афганістані викликали побоювання в ЄС щодо повторення міграційної кризи 2015 року, коли майже мільйон людей, які рятувалися від війни та бідності на Близькому Сході та за його межами, переправилися до Греції з Туреччини, а потім вирушили на північ до заможніших держав.

"Ми не можемо пасивно чекати можливих наслідків. Наші кордони залишатимуться безпечними й недоторканними", — заявив Крісохоідіс.

За даними видання, потік мігрантів до Греції, як сухопутним, так і морським, сповільнився з 2016 року, коли ЄС погодив угоду з Туреччиною щодо обмеження потоків в обмін на фінансову підтримку.

Нагадаємо, що 15 серпня в Афганістані оголосили про мирну передачу влади талібам.

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Теги: Греція, стіна, біженці, Афганістан
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