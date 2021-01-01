Греція звела 40-кілометрову стіну, щоб запобігти напливу біженців в Європу





Про це повідомив міністр захисту громадян Греції Міхаліс Крісохоідіс під час візиту в регіон Еврос, передає Ekathimerini.



Зазначається, що події в Афганістані викликали побоювання в ЄС щодо повторення міграційної кризи 2015 року, коли майже мільйон людей, які рятувалися від війни та бідності на Близькому Сході та за його межами, переправилися до Греції з Туреччини, а потім вирушили на північ до заможніших держав.



"Ми не можемо пасивно чекати можливих наслідків. Наші кордони залишатимуться безпечними й недоторканними", — заявив Крісохоідіс.



За даними видання, потік мігрантів до Греції, як сухопутним, так і морським, сповільнився з 2016 року, коли ЄС погодив угоду з Туреччиною щодо обмеження потоків в обмін на фінансову підтримку.



Нагадаємо, що 15 серпня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Греція завершила будівництво 40-кілометрового паркану і системи спостереження на кордоні з Туреччиною, щоб запобігти спробам біженців з Афганістану проникнути до Європи.Про це повідомив міністр захисту громадян Греціїпід час візиту в регіон Еврос, передає Ekathimerini.Зазначається, що події в Афганістані викликали побоювання в ЄС щодо повторення міграційної кризи 2015 року, коли майже мільйон людей, які рятувалися від війни та бідності на Близькому Сході та за його межами, переправилися до Греції з Туреччини, а потім вирушили на північ до заможніших держав."Ми не можемо пасивно чекати можливих наслідків. Наші кордони залишатимуться безпечними й недоторканними", — заявив Крісохоідіс.За даними видання, потік мігрантів до Греції, як сухопутним, так і морським, сповільнився з 2016 року, коли ЄС погодив угоду з Туреччиною щодо обмеження потоків в обмін на фінансову підтримку.Нагадаємо, що 15 серпня в Афганістані оголосили про мирну передачу влади талібам.

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