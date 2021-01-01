Греція звела 40-кілометрову стіну, щоб запобігти напливу біженців в Європу
Сьогодні, 06:12
Греція завершила будівництво 40-кілометрового паркану і системи спостереження на кордоні з Туреччиною, щоб запобігти спробам біженців з Афганістану проникнути до Європи.
Про це повідомив міністр захисту громадян Греції Міхаліс Крісохоідіс під час візиту в регіон Еврос, передає Ekathimerini.
Зазначається, що події в Афганістані викликали побоювання в ЄС щодо повторення міграційної кризи 2015 року, коли майже мільйон людей, які рятувалися від війни та бідності на Близькому Сході та за його межами, переправилися до Греції з Туреччини, а потім вирушили на північ до заможніших держав.
"Ми не можемо пасивно чекати можливих наслідків. Наші кордони залишатимуться безпечними й недоторканними", — заявив Крісохоідіс.
За даними видання, потік мігрантів до Греції, як сухопутним, так і морським, сповільнився з 2016 року, коли ЄС погодив угоду з Туреччиною щодо обмеження потоків в обмін на фінансову підтримку.
Нагадаємо, що 15 серпня в Афганістані оголосили про мирну передачу влади талібам.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив міністр захисту громадян Греції Міхаліс Крісохоідіс під час візиту в регіон Еврос, передає Ekathimerini.
Зазначається, що події в Афганістані викликали побоювання в ЄС щодо повторення міграційної кризи 2015 року, коли майже мільйон людей, які рятувалися від війни та бідності на Близькому Сході та за його межами, переправилися до Греції з Туреччини, а потім вирушили на північ до заможніших держав.
"Ми не можемо пасивно чекати можливих наслідків. Наші кордони залишатимуться безпечними й недоторканними", — заявив Крісохоідіс.
За даними видання, потік мігрантів до Греції, як сухопутним, так і морським, сповільнився з 2016 року, коли ЄС погодив угоду з Туреччиною щодо обмеження потоків в обмін на фінансову підтримку.
Нагадаємо, що 15 серпня в Афганістані оголосили про мирну передачу влади талібам.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає українців із Днем Незалежності!
Останні новини
Греція звела 40-кілометрову стіну, щоб запобігти напливу біженців в Європу
Сьогодні, 06:12
Завдяки новітнім технологіям вдалося синтезувати голос Шевченка
Сьогодні, 02:15
На волинському кордоні затримали двох нелегалів з Алжиру, які хотіли потрапити до країн ЄС
Сьогодні, 00:25
22 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00