22 серпня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження відзначає президент благодійного фонду "СТОПРАК"(на фото).Також день народження сьогодні у екс-депутата міської ради, керівника Туристичного агентства "Патріот"та члена Національної спілки художників України, уродженця ВолиніСьогодні іменини святкують Олексій, Антон, Дмитро, Леонтій та Іван.Вітаємо усіх іменинників та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і трудових успіхів.Сьогодні, 22 серпня, у світі відзначають Всесвітній день мозку, а віряни вшановують пам'ять апостола Матфія.Цього дня у Ковелі відбулось відкриття унікального пам’ятника. Пам'ятник було урочисто відкрито 22 серпня 2005 року. Відтоді ковельський пам'ятник Кобзарю традиційно вважається найвищим у світі серед пам'ятників Тарасу Шевченку. Розміри монумента є вражаючими: понад 7 метрів заввишки, вага бронзової скульптури поета — приблизно 20 тонн.22 серпня 2008 – на Меморіальному комплексі Вічної Слави у Луцьку відкрили пам’ятний знак «Жертвам Чорнобиля».22 серпня 2011 року в селі Затурці Локачинського району урочисто відкрито меморіальний музей В’ячеслава Липинського.Існують і певні заборони для цього дня. 22 серпня не можна:- Носити металеві прикраси.- Пити зілля з трав. За повір'ям, у цей день вони виділяють отруту і можуть завдати сильної шкоди здоров’ю.- Потирати руку об руку, інакше на деякий час позбудетеся прибутку.- Дивитися на місяць, в іншому випадку буде сильно боліти голова.