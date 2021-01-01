22 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначає президент благодійного фонду "СТОПРАК" Марія Адамчук-Коротицька (на фото).
Також день народження сьогодні у екс-депутата міської ради Аскольда Пекарського, керівника Туристичного агентства "Патріот" Богдана Климчука та члена Національної спілки художників України, уродженця Волині Леоніда Литвина.
Сьогодні іменини святкують Олексій, Антон, Дмитро, Леонтій та Іван.
Вітаємо усіх іменинників та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і трудових успіхів.
Сьогодні, 22 серпня, у світі відзначають Всесвітній день мозку, а віряни вшановують пам'ять апостола Матфія.
Цього дня у Ковелі відбулось відкриття унікального пам’ятника Тарасу Шевченку. Пам'ятник було урочисто відкрито 22 серпня 2005 року. Відтоді ковельський пам'ятник Кобзарю традиційно вважається найвищим у світі серед пам'ятників Тарасу Шевченку. Розміри монумента є вражаючими: понад 7 метрів заввишки, вага бронзової скульптури поета — приблизно 20 тонн.
22 серпня 2008 – на Меморіальному комплексі Вічної Слави у Луцьку відкрили пам’ятний знак «Жертвам Чорнобиля».
22 серпня 2011 року в селі Затурці Локачинського району урочисто відкрито меморіальний музей В’ячеслава Липинського.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Існують і певні заборони для цього дня. 22 серпня не можна:
- Носити металеві прикраси.
- Пити зілля з трав. За повір'ям, у цей день вони виділяють отруту і можуть завдати сильної шкоди здоров’ю.
- Потирати руку об руку, інакше на деякий час позбудетеся прибутку.
- Дивитися на місяць, в іншому випадку буде сильно боліти голова.
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Також день народження сьогодні у екс-депутата міської ради Аскольда Пекарського, керівника Туристичного агентства "Патріот" Богдана Климчука та члена Національної спілки художників України, уродженця Волині Леоніда Литвина.
Сьогодні іменини святкують Олексій, Антон, Дмитро, Леонтій та Іван.
Вітаємо усіх іменинників та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і трудових успіхів.
Сьогодні, 22 серпня, у світі відзначають Всесвітній день мозку, а віряни вшановують пам'ять апостола Матфія.
Цього дня у Ковелі відбулось відкриття унікального пам’ятника Тарасу Шевченку. Пам'ятник було урочисто відкрито 22 серпня 2005 року. Відтоді ковельський пам'ятник Кобзарю традиційно вважається найвищим у світі серед пам'ятників Тарасу Шевченку. Розміри монумента є вражаючими: понад 7 метрів заввишки, вага бронзової скульптури поета — приблизно 20 тонн.
22 серпня 2008 – на Меморіальному комплексі Вічної Слави у Луцьку відкрили пам’ятний знак «Жертвам Чорнобиля».
22 серпня 2011 року в селі Затурці Локачинського району урочисто відкрито меморіальний музей В’ячеслава Липинського.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Існують і певні заборони для цього дня. 22 серпня не можна:
- Носити металеві прикраси.
- Пити зілля з трав. За повір'ям, у цей день вони виділяють отруту і можуть завдати сильної шкоди здоров’ю.
- Потирати руку об руку, інакше на деякий час позбудетеся прибутку.
- Дивитися на місяць, в іншому випадку буде сильно боліти голова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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