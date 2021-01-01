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МОЗ пропонує позначати стікерами приміщення з вакцинованим персоналом

МОЗ пропонує позначати стікерами приміщення з вакцинованим персоналом
Міністерство охорони здоров’я України пропонує позначати стікерами приміщення з вакцинованим персоналом. Це може стосуватися кафе, ресторанів та будь-яких підприємств.

Про це повідомило МОЗ .

“Відзначайте свої приміщення яскравими стікерами про те, що ваші працівники щеплені від COVID-19”, – йдеться в повідомленні.

Завантажити та роздрукувати наклейки можна за посиланням.

Таким чином, вакциновані колективи можуть розклеїти у себе наклейки з написами “Ми вакциновані від COVID-19″,”У нас безпечно!”, “Давай і ти!”.

“Якщо у вашій організації є більше 50 охочих вакцинуватися – вас може прищеплювати мобільна бригада. Запис за телефоном контакт-центру МОЗ 0800 60 20 19”, – додали в міністерстві.

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Теги: МОЗ, стикери
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