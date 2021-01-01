На оновленій трасі Устилуг-Луцьк-Рівне відкрито рух 4 смугами.ФОТО
Сьогодні, 23:19
Траса Н-22 Устилуг-Луцьк-Рівне на фінальному етапі ремонту. Асфальтування завершено.
Про це інформує пресслужба Рівненської ОДА.
Будівельники вже починають наносити розмітку. Також тривають роботи з облаштування системи освітлення, монтують тролейбусну лінію. Рух відкрито 4 смугами в обох напрямках.
Як повідомив на брифінгу перший заступник голови ОДА Сергій Подолін, трасу Н-22 оновлюють в рамках президентської програми «Велике будівництво».
Після завершення 100% робіт на об’єкті проведуть експертизи, зокрема щодо коефіцієнту щеплення з колесами, щільності асфальтового покриття, яскравості дорожньої розмітки. Після усіх перевірок, дорогу введуть в експлуатацію.
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Про це інформує пресслужба Рівненської ОДА.
Будівельники вже починають наносити розмітку. Також тривають роботи з облаштування системи освітлення, монтують тролейбусну лінію. Рух відкрито 4 смугами в обох напрямках.
Як повідомив на брифінгу перший заступник голови ОДА Сергій Подолін, трасу Н-22 оновлюють в рамках президентської програми «Велике будівництво».
Після завершення 100% робіт на об’єкті проведуть експертизи, зокрема щодо коефіцієнту щеплення з колесами, щільності асфальтового покриття, яскравості дорожньої розмітки. Після усіх перевірок, дорогу введуть в експлуатацію.
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