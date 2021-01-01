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На оновленій трасі Устилуг-Луцьк-Рівне відкрито рух 4 смугами.ФОТО

На оновленій трасі Устилуг-Луцьк-Рівне відкрито рух 4 смугами.ФОТО
Траса Н-22 Устилуг-Луцьк-Рівне на фінальному етапі ремонту. Асфальтування завершено.

Про це інформує пресслужба Рівненської ОДА.

Будівельники вже починають наносити розмітку. Також тривають роботи з облаштування системи освітлення, монтують тролейбусну лінію. Рух відкрито 4 смугами в обох напрямках.

Як повідомив на брифінгу перший заступник голови ОДА Сергій Подолін, трасу Н-22 оновлюють в рамках президентської програми «Велике будівництво».

Після завершення 100% робіт на об’єкті проведуть експертизи, зокрема щодо коефіцієнту щеплення з колесами, щільності асфальтового покриття, яскравості дорожньої розмітки. Після усіх перевірок, дорогу введуть в експлуатацію.


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Теги: траса Устилуг-Луцьк-РІвне
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