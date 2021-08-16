Розшукують волинянку, яка має психічні відхилення і може називатися іншими іменами
Сьогодні, 22:10
Камінь-Каширським РВП ГУНП у Волинській області розшукує Валентину Кирилівну Винокурову , 13.06.1961 р.н., жительку села Тарасове, Луцького району, яка 16.08.2021 року вийшла з будинку свого брата в
с. Лахвичі, Камінь-Каширського району в невідомому напрямку та не повернулася.
Жінка середнього росту, худорлявої тілобудови, волосся темне, до плечей, була одягнена в темні спортивні штани та светр, чорні кросівки, при собі мала паспорт та пенсійне посвідчення.
Крім того зникла має психічні відхилення, може називатися іншими анкетними даними. В родичів якісних фотозображень зниклої немає.
Прохання до всіх хто володіє будь якою інформацією щодо місця перебування зниклої повідомляти за телефоном 0504845341 або на лінію "102"
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
с. Лахвичі, Камінь-Каширського району в невідомому напрямку та не повернулася.
Жінка середнього росту, худорлявої тілобудови, волосся темне, до плечей, була одягнена в темні спортивні штани та светр, чорні кросівки, при собі мала паспорт та пенсійне посвідчення.
Крім того зникла має психічні відхилення, може називатися іншими анкетними даними. В родичів якісних фотозображень зниклої немає.
Прохання до всіх хто володіє будь якою інформацією щодо місця перебування зниклої повідомляти за телефоном 0504845341 або на лінію "102"
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Розшукують волинянку, яка має психічні відхилення і може називатися іншими іменами
Сьогодні, 22:10
Українцям пояснили, що необхідно для пенсії в 7 тисяч гривень
Сьогодні, 21:31
Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 22 серпня
Сьогодні, 20:00