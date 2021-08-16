Розшукують волинянку, яка має психічні відхилення і може називатися іншими іменами

Камінь-Каширським РВП ГУНП у Волинській області розшукує Валентину Кирилівну Винокурову , 13.06.1961 р.н., жительку села Тарасове, Луцького району, яка 16.08.2021 року вийшла з будинку свого брата вс. Лахвичі, Камінь-Каширського району в невідомому напрямку та не повернулася.Жінка середнього росту, худорлявої тілобудови, волосся темне, до плечей, була одягнена в темні спортивні штани та светр, чорні кросівки, при собі мала паспорт та пенсійне посвідчення.Крім того зникла має психічні відхилення, може називатися іншими анкетними даними. В родичів якісних фотозображень зниклої немає.Прохання до всіх хто володіє будь якою інформацією щодо місця перебування зниклої повідомляти за телефономабо на лінію "