вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розшукують волинянку, яка має психічні відхилення і може називатися іншими іменами

Розшукують волинянку, яка має психічні відхилення і може називатися іншими іменами
Камінь-Каширським РВП ГУНП у Волинській області розшукує Валентину Кирилівну Винокурову , 13.06.1961 р.н., жительку села Тарасове, Луцького району, яка 16.08.2021 року вийшла з будинку свого брата в
с. Лахвичі, Камінь-Каширського району в невідомому напрямку та не повернулася.

Жінка середнього росту, худорлявої тілобудови, волосся темне, до плечей, була одягнена в темні спортивні штани та светр, чорні кросівки, при собі мала паспорт та пенсійне посвідчення.

Крім того зникла має психічні відхилення, може називатися іншими анкетними даними. В родичів якісних фотозображень зниклої немає.

Прохання до всіх хто володіє будь якою інформацією щодо місця перебування зниклої повідомляти за телефоном 0504845341 або на лінію "102"

Розшукують волинянку, яка має психічні відхилення і може називатися іншими іменами

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розшукують волинянку, яка має психічні відхилення і може називатися іншими іменами
Сьогодні, 22:10
Українцям пояснили, що необхідно для пенсії в 7 тисяч гривень
Сьогодні, 21:31
У Луцьку нацгвардійці отримали нові нарукавні знаки з гербом Волині
Сьогодні, 20:44
Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 22 серпня
Сьогодні, 20:00
В Україні дозволили в'їзд іноземцям, які вакциновані проти COVID-19 однією дозою
Сьогодні, 18:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розшукують волинянку, яка має психічні відхилення і може називатися іншими іменами
Сьогодні, 22:10
 0
Українцям пояснили, що необхідно для пенсії в 7 тисяч гривень
Сьогодні, 21:31
 0
У Луцьку нацгвардійці отримали нові нарукавні знаки з гербом Волині
Сьогодні, 20:44
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 22 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
В Україні дозволили в'їзд іноземцям, які вакциновані проти COVID-19 однією дозою
Сьогодні, 18:42
 0
Медіа
відео
1/8