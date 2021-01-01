На Львівщині помер чоловік, інфікований штамом «Дельта»





Чоловік не пройшов щеплення проти вірусу.

Про це повідомила головна санітарна лікарка Львівщини Наталія Іванченко, - пише



Вона розповіла, що померлому було всього 36 років. Чоловіка госпіталізували, коли він уже був у важкому стані. Штам «Дельта» підтвердила лабораторія Центру громадського здоров'я МОЗ.



Хворого одразу ж помістили у відділення реанімації та інтенсивної терапії. За життя чоловіка медики боролися 8 днів, він також був на апараті штучної вентиляції легень.



Крім того, пацієнт мав супутню патологію — цукровий діабет, тобто перебував у групі ризику і потребував вакцинації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львівській області унаслідок ускладнень COVID-19 помер чоловік, інфікований штамом «Дельта».Чоловік не пройшов щеплення проти вірусу.Про це повідомила головна санітарна лікарка Львівщини Наталія Іванченко, - пише "Громадське". Вона розповіла, що померлому було всього 36 років. Чоловіка госпіталізували, коли він уже був у важкому стані. Штам «Дельта» підтвердила лабораторія Центру громадського здоров'я МОЗ.Хворого одразу ж помістили у відділення реанімації та інтенсивної терапії. За життя чоловіка медики боролися 8 днів, він також був на апараті штучної вентиляції легень.Крім того, пацієнт мав супутню патологію — цукровий діабет, тобто перебував у групі ризику і потребував вакцинації.

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