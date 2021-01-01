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На Львівщині помер чоловік, інфікований штамом «Дельта»

На Львівщині помер чоловік, інфікований штамом «Дельта»
У Львівській області унаслідок ускладнень COVID-19 помер чоловік, інфікований штамом «Дельта».

Чоловік не пройшов щеплення проти вірусу.
Про це повідомила головна санітарна лікарка Львівщини Наталія Іванченко, - пише "Громадське".

Вона розповіла, що померлому було всього 36 років. Чоловіка госпіталізували, коли він уже був у важкому стані. Штам «Дельта» підтвердила лабораторія Центру громадського здоров'я МОЗ.

Хворого одразу ж помістили у відділення реанімації та інтенсивної терапії. За життя чоловіка медики боролися 8 днів, він також був на апараті штучної вентиляції легень.

Крім того, пацієнт мав супутню патологію — цукровий діабет, тобто перебував у групі ризику і потребував вакцинації.

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Теги: коронавірус, Україна
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