На Львівщині помер чоловік, інфікований штамом «Дельта»
Сьогодні, 14:25
У Львівській області унаслідок ускладнень COVID-19 помер чоловік, інфікований штамом «Дельта».
Чоловік не пройшов щеплення проти вірусу.
Про це повідомила головна санітарна лікарка Львівщини Наталія Іванченко, - пише "Громадське".
Вона розповіла, що померлому було всього 36 років. Чоловіка госпіталізували, коли він уже був у важкому стані. Штам «Дельта» підтвердила лабораторія Центру громадського здоров'я МОЗ.
Хворого одразу ж помістили у відділення реанімації та інтенсивної терапії. За життя чоловіка медики боролися 8 днів, він також був на апараті штучної вентиляції легень.
Крім того, пацієнт мав супутню патологію — цукровий діабет, тобто перебував у групі ризику і потребував вакцинації.
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Чоловік не пройшов щеплення проти вірусу.
Про це повідомила головна санітарна лікарка Львівщини Наталія Іванченко, - пише "Громадське".
Вона розповіла, що померлому було всього 36 років. Чоловіка госпіталізували, коли він уже був у важкому стані. Штам «Дельта» підтвердила лабораторія Центру громадського здоров'я МОЗ.
Хворого одразу ж помістили у відділення реанімації та інтенсивної терапії. За життя чоловіка медики боролися 8 днів, він також був на апараті штучної вентиляції легень.
Крім того, пацієнт мав супутню патологію — цукровий діабет, тобто перебував у групі ризику і потребував вакцинації.
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