Ситуація з коронавірусом в Україні за добу





Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.



Також за останню добу госпіталізували 701 особу із підтвердженими та підозрілими випадками, 25 хворих поерли, одужали - 236.



За добу здійснили 38 102 тестувань за добу.



Методом ПЛР — 15850



методом ІФА — 2233



досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

20019



За весь час пандемії в країні:



захворіло (особи) – 2274561



одужало (особи) – 2200999



летальних випадків – 53457



проведено ПЛР-тестувань – 11816619

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За даними Центру громадського здоров’я 21 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 003 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 45, медпрацівників – 17).Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.Також за останню добу госпіталізували 701 особу із підтвердженими та підозрілими випадками, 25 хворих поерли, одужали - 236.За добу здійснили 38 102 тестувань за добу.Методом ПЛР — 15850методом ІФА — 2233досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-220019За весь час пандемії в країні:захворіло (особи) – 2274561одужало (особи) – 2200999летальних випадків – 53457проведено ПЛР-тестувань – 11816619

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію