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Ситуація з коронавірусом в Україні за добу

Ситуація з коронавірусом в Україні за добу
За даними Центру громадського здоров’я 21 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 003 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 45, медпрацівників – 17).

Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.

Також за останню добу госпіталізували 701 особу із підтвердженими та підозрілими випадками, 25 хворих поерли, одужали - 236.

За добу здійснили 38 102 тестувань за добу.

Методом ПЛР — 15850

методом ІФА — 2233

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2
20019

За весь час пандемії в країні:

захворіло (особи) – 2274561

одужало (особи) – 2200999

летальних випадків – 53457

проведено ПЛР-тестувань – 11816619

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Теги: Україна, коронавірус
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