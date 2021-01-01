Ситуація з коронавірусом в Україні за добу
Сьогодні, 09:01
За даними Центру громадського здоров’я 21 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 003 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 45, медпрацівників – 17).
Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.
Також за останню добу госпіталізували 701 особу із підтвердженими та підозрілими випадками, 25 хворих поерли, одужали - 236.
За добу здійснили 38 102 тестувань за добу.
Методом ПЛР — 15850
методом ІФА — 2233
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2
20019
За весь час пандемії в країні:
захворіло (особи) – 2274561
одужало (особи) – 2200999
летальних випадків – 53457
проведено ПЛР-тестувань – 11816619
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Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.
Також за останню добу госпіталізували 701 особу із підтвердженими та підозрілими випадками, 25 хворих поерли, одужали - 236.
За добу здійснили 38 102 тестувань за добу.
Методом ПЛР — 15850
методом ІФА — 2233
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2
20019
За весь час пандемії в країні:
захворіло (особи) – 2274561
одужало (особи) – 2200999
летальних випадків – 53457
проведено ПЛР-тестувань – 11816619
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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