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Курс валют у Луцьку на 22 серпня

Курс валют у Луцьку на 22 серпня
Курс долара у Луцьку станом на 22 серпня 2021 року такий: купівля – 26.65, а продаж – 26.84.

Євро при купівлі становить – 31.00, продажу – 31.40.

Курс російського рубля: купівля – 0.352, продаж – 0.362.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.750, продаж – 6.84.

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Теги: курс валют, Луцьк
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