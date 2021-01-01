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Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 за останню добу

Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 за останню добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 8 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі контролю та прфоілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я.

У Луцькому районі виявили 7 хворих:
— Луцька ТГ –3
— Горохівська ТГ – 2
— Колківська ТГ – 1
— Рожищенська ТГ – 1

Ще одного хворого знайшли у Ковельському районі у Голобській територіальній громаді.

Усього станом на 22 серпня в області зареєстровано 62 479 випадків.

Одужало – 61 120 осіб (за останню добу – 5).

Летальні випадки – 1206 (за останню добу –0).

Методом ПЛР всього обстежено 269 752 особи, за останню добу – 108 осіб.

Вакцинація проти COVID-19

За добу 21 серпня 2021 року проти COVID-19 в області проведено 1225 щеплень. Першою дозою щеплено 516 осіб та другою дозою – 709 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 88 620 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 56 711 людей. Загалом проведено 145 331 щеплення.

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Теги: Волинь, коронавірус
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