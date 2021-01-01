Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 за останню добу

За минулу добу на Волині зареєстрували 8 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі контролю та прфоілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я.У Луцькому районі виявили 7 хворих:— Луцька ТГ –3— Горохівська ТГ – 2— Колківська ТГ – 1— Рожищенська ТГ – 1Ще одного хворого знайшли у Ковельському районі у Голобській територіальній громаді.Усього станом на 22 серпня в області зареєстровано 62 479 випадків.Одужало – 61 120 осіб (за останню добу – 5).Летальні випадки – 1206 (за останню добу –0).Методом ПЛР всього обстежено 269 752 особи, за останню добу – 108 осіб.Вакцинація проти COVID-19За добу 21 серпня 2021 року проти COVID-19 в області проведено 1225 щеплень. Першою дозою щеплено 516 осіб та другою дозою – 709 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 88 620 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 56 711 людей. Загалом проведено 145 331 щеплення.