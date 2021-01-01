Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 за останню добу
Сьогодні, 10:23
За минулу добу на Волині зареєстрували 8 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі контролю та прфоілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я.
У Луцькому районі виявили 7 хворих:
— Луцька ТГ –3
— Горохівська ТГ – 2
— Колківська ТГ – 1
— Рожищенська ТГ – 1
Ще одного хворого знайшли у Ковельському районі у Голобській територіальній громаді.
Усього станом на 22 серпня в області зареєстровано 62 479 випадків.
Одужало – 61 120 осіб (за останню добу – 5).
Летальні випадки – 1206 (за останню добу –0).
Методом ПЛР всього обстежено 269 752 особи, за останню добу – 108 осіб.
Вакцинація проти COVID-19
За добу 21 серпня 2021 року проти COVID-19 в області проведено 1225 щеплень. Першою дозою щеплено 516 осіб та другою дозою – 709 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 88 620 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 56 711 людей. Загалом проведено 145 331 щеплення.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі контролю та прфоілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я.
У Луцькому районі виявили 7 хворих:
— Луцька ТГ –3
— Горохівська ТГ – 2
— Колківська ТГ – 1
— Рожищенська ТГ – 1
Ще одного хворого знайшли у Ковельському районі у Голобській територіальній громаді.
Усього станом на 22 серпня в області зареєстровано 62 479 випадків.
Одужало – 61 120 осіб (за останню добу – 5).
Летальні випадки – 1206 (за останню добу –0).
Методом ПЛР всього обстежено 269 752 особи, за останню добу – 108 осіб.
Вакцинація проти COVID-19
За добу 21 серпня 2021 року проти COVID-19 в області проведено 1225 щеплень. Першою дозою щеплено 516 осіб та другою дозою – 709 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 88 620 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 56 711 людей. Загалом проведено 145 331 щеплення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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