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Волинські художниці представлять свої роботи в Києві

Волинські художниці представлять свої роботи в Києві
Волинські художниці Іванна Дацюк та Олена Звягінцева, представлять власну виставку живопису «Портрет історії. Від давнини й донині».

Про це повідомляє Район.Локачі.

Обидві художниці є уродженками села Затурці. Відкриття виставки відбудеться 20 серпня 0 16:00 у Музеї Гетьманства, вулиця Спаська, 16б, місто Київ. Вона триватиме до 4 вересня.

«Історія України — це, мабуть, найактуальніша тема для митців сучасності. Глибинний пласт Трипільської культури, що сягає семи тисячоліть, її орнаментика і символізм знайшли своє відбиття на полотнах Іванни Дацюк. Художниця не оминула теми Давньої Скіфії, Сарматів, підкреслюючи мужність тогочасних воїнів та мудрість великих вождів. Давня Київська Русь, князі і княгині не залишилися поза увагою художниці. Доба Середньовіччя втілена на полотнах художниці Олени Звягінцевої. Тема періоду Великого Князівства Литовського, гідне правління князя Любарта завжди близька волинським митцям. Лицарство, звитяжні бої, смак перемоги надихають художницю на творчість і донині. Козацтво займає велике місце у живопису мисткині. Історія надихає не лише митців. Наші мужні захисники окрилені звитягою і славою героїчної давнини,самі стають новими Героями, що зображено у творчості волинських художниць», — пише Ірина Дацюк.

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Теги: Волинь, мистецтво
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