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На Волині «впаяли» 17 тисяч штрафу п'яному водієві мотоблоку, який думав, що вже протверезів

На Волині «впаяли» 17 тисяч штрафу п'яному водієві мотоблоку, який думав, що вже протверезів
На Волині судили водія, який керував мотоблоком у нетверезому стані.

Про це видання Район.Локачі дізналося із постанови районного суду від 6 серпня.

13 липня о 18:40 у Привітному по вулиці Центральній чоловік керував мотоблоком перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння.

Як виявилося посвідчення водія він немає.

У судовому засіданні свою вину визнав, пояснив, що напередодні вживав алкогольні напої, однак, керуючи мотоблоком, був впевнений, що уже не перебуває в стані алкогольного сп`яніння, тому погодився пройти тестування. У зв`язку з скрутним матеріальним становищем просив надати відстрочку для сплати штрафу.

Чоловіка визнали винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 КУпАП, та наклали на нього стягнення у вигляді штрафу 17 000 гривень. Виплату штрафу відтермінували на шість місяців. Також він сплатить 454 гривні судового збору.

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Теги: суд, Привітне, п'яний за кермом
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