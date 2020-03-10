На Волині «впаяли» 17 тисяч штрафу п'яному водієві мотоблоку, який думав, що вже протверезів





Про це видання



13 липня о 18:40 у Привітному по вулиці Центральній чоловік керував мотоблоком перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння.



Як виявилося посвідчення водія він немає.



У судовому засіданні свою вину визнав, пояснив, що напередодні вживав алкогольні напої, однак, керуючи мотоблоком, був впевнений, що уже не перебуває в стані алкогольного сп`яніння, тому погодився пройти тестування. У зв`язку з скрутним матеріальним становищем просив надати відстрочку для сплати штрафу.



Чоловіка визнали винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 КУпАП, та наклали на нього стягнення у вигляді штрафу 17 000 гривень. Виплату штрафу відтермінували на шість місяців. Також він сплатить 454 гривні судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині судили водія, який керував мотоблоком у нетверезому стані.Про це видання Район.Локачі дізналося із постанови районного суду від 6 серпня.13 липня о 18:40 у Привітному по вулиці Центральній чоловік керував мотоблоком перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння.Як виявилося посвідчення водія він немає.У судовому засіданні свою вину визнав, пояснив, що напередодні вживав алкогольні напої, однак, керуючи мотоблоком, був впевнений, що уже не перебуває в стані алкогольного сп`яніння, тому погодився пройти тестування. У зв`язку з скрутним матеріальним становищем просив надати відстрочку для сплати штрафу.Чоловіка визнали винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 КУпАП, та наклали на нього стягнення у вигляді штрафу 17 000 гривень. Виплату штрафу відтермінували на шість місяців. Також він сплатить 454 гривні судового збору.

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