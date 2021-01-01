На Волині BMW, в якого відірвалося колесо, втаранився у припарковані авто. ВІДЕО
Сьогодні, 11:00
У місті Володимирі-Волинському сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля BMW.
Аварія сталася 22 серпня на вулиці Луцькій. Про це йдеться у спільноті "Твій Володимир" у фейсбуці.
Автомобіль BMW виїжджав з поворота на великій швидкості. У цей в автомобіля відірвалося та "зажувало" колесо. Автівку занесло і вона врізалася у два припаркованих автомобілі, які були припарковані.
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Аварія сталася 22 серпня на вулиці Луцькій. Про це йдеться у спільноті "Твій Володимир" у фейсбуці.
Автомобіль BMW виїжджав з поворота на великій швидкості. У цей в автомобіля відірвалося та "зажувало" колесо. Автівку занесло і вона врізалася у два припаркованих автомобілі, які були припарковані.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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