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На Волині BMW, в якого відірвалося колесо, втаранився у припарковані авто. ВІДЕО

На Волині BMW, в якого відірвалося колесо, втаранився у припарковані авто. ВІДЕО
У місті Володимирі-Волинському сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля BMW.

Аварія сталася 22 серпня на вулиці Луцькій. Про це йдеться у спільноті "Твій Володимир" у фейсбуці.

Автомобіль BMW виїжджав з поворота на великій швидкості. У цей в автомобіля відірвалося та "зажувало" колесо. Автівку занесло і вона врізалася у два припаркованих автомобілі, які були припарковані.




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Теги: Володимир-Волинський, аварія
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