На Волині BMW, в якого відірвалося колесо, втаранився у припарковані авто. ВІДЕО

У місті Володимирі-Волинському сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля BMW.Аварія сталася 22 серпня на вулиці Луцькій. Про це йдеться у спільноті "Твій Володимир" у фейсбуці.Автомобіль BMW виїжджав з поворота на великій швидкості. У цей в автомобіля відірвалося та "зажувало" колесо. Автівку занесло і вона врізалася у два припаркованих автомобілі, які були припарковані.