Помер колишній викладач Луцького педколеджу





Про це повідомляє Правда.Волинь.



Колишній викладач Луцького педагогічного коледжу, патріот України Кучко Володимир Федорович відійшов у засвіти 22 серпня на 73 році життя.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost поділяє горе рідних і близьких покійного та висловлюємо щирі співчуття. Вічна і світла пам’ять!

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