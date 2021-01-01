Помер колишній викладач Луцького педколеджу
Сьогодні, 13:03
Відійшов у Вічність колишній викладач Луцького педагогічного коледжу.
Про це повідомляє Правда.Волинь.
Колишній викладач Луцького педагогічного коледжу, патріот України Кучко Володимир Федорович відійшов у засвіти 22 серпня на 73 році життя.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost поділяє горе рідних і близьких покійного та висловлюємо щирі співчуття. Вічна і світла пам’ять!
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Про це повідомляє Правда.Волинь.
Колишній викладач Луцького педагогічного коледжу, патріот України Кучко Володимир Федорович відійшов у засвіти 22 серпня на 73 році життя.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost поділяє горе рідних і близьких покійного та висловлюємо щирі співчуття. Вічна і світла пам’ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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