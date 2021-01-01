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Помер колишній викладач Луцького педколеджу

Помер колишній викладач Луцького педколеджу
Відійшов у Вічність колишній викладач Луцького педагогічного коледжу.

Про це повідомляє Правда.Волинь.

Колишній викладач Луцького педагогічного коледжу, патріот України Кучко Володимир Федорович відійшов у засвіти 22 серпня на 73 році життя.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost поділяє горе рідних і близьких покійного та висловлюємо щирі співчуття. Вічна і світла пам’ять!

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Теги: смерть, Волинь
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