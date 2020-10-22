Гурт Go-A, в якому грає лучанин, пеерміг у конкурсі Vision Music Awards . ВІДЕО





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Гурт, який посів на конкурсі "Євробачення-2021" п'яте місце, став переможцем конкурсу Vision Music Awards у двох номінаціях: "Найкраща сценічна постановка" та "Найкраще використання реквізиту". Організатори конкурсу – незалежний оглядач "Євробачення" Wiwibloggs.



"Ми попросили читачів проголосувати за те, хто, на їхню думку, найкраще використовував реквізит на "Євробаченні 2021". І гурт Go_A посіли перше місце, набравши 1 650 голосів – це 27,85% від загальної кількості", – повідомляють організатори.



Всі чотири учасники українського гурту починали з білої платформи, прикрашеної такого ж кольору деревами. Протягом виступу танцюристи використовували кільця світла, які в фіналі утворювали ореол над співачкою Катериною Павленко.



"Ми безмежно вдячні всій команді, яка працювала над постановкою номеру", – пишуть у себе в соцмережах музиканти Go_A.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Гурт Go_A з лучанином у складі вдало виступив на конкурсі Vision Music Awards та здобув перемогу відразу у двох номінаціях.Про це повідомляє Суспільне. Гурт, який посів на конкурсі "Євробачення-2021" п'яте місце, став переможцем конкурсу Vision Music Awards у двох номінаціях: "Найкраща сценічна постановка" та "Найкраще використання реквізиту". Організатори конкурсу – незалежний оглядач "Євробачення" Wiwibloggs."Ми попросили читачів проголосувати за те, хто, на їхню думку, найкраще використовував реквізит на "Євробаченні 2021". І гурт Go_A посіли перше місце, набравши 1 650 голосів – це 27,85% від загальної кількості", – повідомляють організатори.Всі чотири учасники українського гурту починали з білої платформи, прикрашеної такого ж кольору деревами. Протягом виступу танцюристи використовували кільця світла, які в фіналі утворювали ореол над співачкою Катериною Павленко."Ми безмежно вдячні всій команді, яка працювала над постановкою номеру", – пишуть у себе в соцмережах музиканти Go_A.

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