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Гурт Go-A, в якому грає лучанин, пеерміг у конкурсі Vision Music Awards . ВІДЕО

Гурт Go-A, в якому грає лучанин, пеерміг у конкурсі Vision Music Awards . ВІДЕО
Гурт Go_A з лучанином у складі вдало виступив на конкурсі Vision Music Awards та здобув перемогу відразу у двох номінаціях.

Про це повідомляє Суспільне.

Гурт, який посів на конкурсі "Євробачення-2021" п'яте місце, став переможцем конкурсу Vision Music Awards у двох номінаціях: "Найкраща сценічна постановка" та "Найкраще використання реквізиту". Організатори конкурсу – незалежний оглядач "Євробачення" Wiwibloggs.

"Ми попросили читачів проголосувати за те, хто, на їхню думку, найкраще використовував реквізит на "Євробаченні 2021". І гурт Go_A посіли перше місце, набравши 1 650 голосів – це 27,85% від загальної кількості", – повідомляють організатори.

Всі чотири учасники українського гурту починали з білої платформи, прикрашеної такого ж кольору деревами. Протягом виступу танцюристи використовували кільця світла, які в фіналі утворювали ореол над співачкою Катериною Павленко.

"Ми безмежно вдячні всій команді, яка працювала над постановкою номеру", – пишуть у себе в соцмережах музиканти Go_A.

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Теги: Волинь, музика, культура
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