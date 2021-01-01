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Що потрібно для пенсії розміром 7 тисяч гривень

Що потрібно для пенсії розміром 7 тисяч гривень
Українці можуть отримувати пенсію близько 7 тисяч гривень. На такий розмір виплат зможуть розраховувати тільки громадяни з повним страховим стажем із солідарної та накопичувальної систем.

Такий рівень виплат можливий із запуском накопичувальної системи.
Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики, осилаючись на УНІАН.

Згідно з підрахунками, при внесках 4% від заробітної плати й прибутковості + 0,25% на місяць вище рівня інфляції українці зможуть накопичити на досить високу пенсію.

Правда, для цього повинні бути виконані наступні умови:

заробітна плата повинна бути на рівні 15 тисяч гривень на місяць;

загальний стаж - від 35 років;

щомісяця відкладати 2% від зарплати на пенсійний накопичувальний рахунок зі сплаченого ПДФО та додаткові 2% від зарплати із сум ЄСВ, сплачені роботодавцем;

після виходу на пенсію отримує виплати за накопичувальною системою 15 років;

весь період накопичені гроші працюють з прибутковістю + 0,25% вище рівня інфляції в місяць;

українець отримує пенсію за солідарною системою в розмірі 3,6 тисячі гривень.

Якщо всі умови дотримані, то середня пенсія за накопичувальною системою за 15 років складе 3,1 тисячі гривень. Таким чином, загальна сума пенсії за солідарною та накопичувальною системами становитиме понад 6,7 тисячі гривень, а це 45% від розрахункової зарплати.

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Теги: Україна, пенсія
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