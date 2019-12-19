Легендарна фігуристка відмовилася від українського громадянства
Сьогодні, 15:06
Олімпійська чемпіонка з фігурного катання Оксана Баюл відмовилась від українського громадянства.
Про це спортсменка повідомила на своїй сторінці в Instagram, - пише ТСН.
"Я роблю це. Я дуже схвильована. Прийшов час. Я більше нічого нікому не доводжу. Ні, то ні. Головою в бортик без мене. Конституція України проголошує, що в Україні дозволено лише одне громадянство. Відповідно до законодавства України, якщо громадянин України набуває громадянства іншої держави, така особа все ще визнається громадянином України у правовідносинах. Я відмовляюся від українського громадянства", - написала Оксана Баюл.
Що стало причиною такого рішення, спортсменка не пояснила.
До слова, напередодні колишня фігуристка повідомила у соцмережі, що її не запросили на святкування 30 річниці Незалежності України.
На заяву про відмову від українського громадянства вже відреагувала ведуча новин ТСН Марічка Падалко.
"Перша олімпійська чемпіонка Оксана Баюл вирішила вийти з українського громадянства, яке вона зберігала по сьогоднішній день, хоча з 1994 року живе в США. Причини цього рішення, звісно, мені невідомі. Але те, чому це сталося напередодні ювілею країни, куди її жодним чином не покликали і не відзначили, мені очевидні", - написала телеведуча на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, Оксана Баюл стала першою олімпійською чемпіонкою незалежної України з фігурного катання у 1994 році на Іграх у Ліллегамері (Норвегія). Також вона вигравала Чемпіонат світу-1993. Нині колишня фігуристка проживає у США.
Раніше спортсменка розповіла, що країна так і не віддячила їй за перше олімпійське золото. Ця судова тяганина обернулася гучним скандалом, адже відповідачем у справі стала і держава Україна. Суд спортсменка програла, і не відчувши необхідної підтримки від рідної країни, зокрема від Міністерства спорту, образилася на таке ставлення до себе.
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Про це спортсменка повідомила на своїй сторінці в Instagram, - пише ТСН.
"Я роблю це. Я дуже схвильована. Прийшов час. Я більше нічого нікому не доводжу. Ні, то ні. Головою в бортик без мене. Конституція України проголошує, що в Україні дозволено лише одне громадянство. Відповідно до законодавства України, якщо громадянин України набуває громадянства іншої держави, така особа все ще визнається громадянином України у правовідносинах. Я відмовляюся від українського громадянства", - написала Оксана Баюл.
Що стало причиною такого рішення, спортсменка не пояснила.
До слова, напередодні колишня фігуристка повідомила у соцмережі, що її не запросили на святкування 30 річниці Незалежності України.
На заяву про відмову від українського громадянства вже відреагувала ведуча новин ТСН Марічка Падалко.
"Перша олімпійська чемпіонка Оксана Баюл вирішила вийти з українського громадянства, яке вона зберігала по сьогоднішній день, хоча з 1994 року живе в США. Причини цього рішення, звісно, мені невідомі. Але те, чому це сталося напередодні ювілею країни, куди її жодним чином не покликали і не відзначили, мені очевидні", - написала телеведуча на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, Оксана Баюл стала першою олімпійською чемпіонкою незалежної України з фігурного катання у 1994 році на Іграх у Ліллегамері (Норвегія). Також вона вигравала Чемпіонат світу-1993. Нині колишня фігуристка проживає у США.
Раніше спортсменка розповіла, що країна так і не віддячила їй за перше олімпійське золото. Ця судова тяганина обернулася гучним скандалом, адже відповідачем у справі стала і держава Україна. Суд спортсменка програла, і не відчувши необхідної підтримки від рідної країни, зокрема від Міністерства спорту, образилася на таке ставлення до себе.
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Коментарі 1
Нафіг з країни таких "патріоотів ",нехай валить в кацапстан .
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